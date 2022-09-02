SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, çatıdan kopan parçaların isabet etiği iki otomobilde hasar meydana geldi.
İlçede kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Hürriyet Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde İlçe Ziraat Odası ve MHP İlçe Başkanlığının bulunduğu binanın çatısı uçtu.
Çatıdan kopan parçalar, caddede park halindeki iki araca isabet ederek zarar verdi.
Polis ekipleri çatıdan uçan parçaların temizlendiği sırada caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı.
Sivas'ta şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz