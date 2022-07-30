Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tanıtım ve Havacılık etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

SOLOTÜRK Bayburt'ta prova uçuşu yaptı

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