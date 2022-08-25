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Son dakika: Beşiktaş Dele Alli transferini resmen açıkladı!

25.08.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda Valerien Ismael ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer temasları sürüyor. Siyah-Beyazlı ekip son olarak birçok üst düzey kulüpte forma giymiş olan yıldız oyuncu Dele Alli'yi kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Dele Alli

Dele Alli

İNG İngiltere
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Everton
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Yeni sezonda yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor.

İSTANBUL'A GETİRMİŞTİ!

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Şu ana kadar kadrosunu Weghorst, Cenk Tosun , Gedson, Muleka, Saiss, Emrecan Uzunhan ve Arthur Masuaku transferleriyle güçlendiren Beşiktaş, geçtiğimiz akşam taraftarın heyecanla beklediği yıldız isim Dele Alli'yi İstanbul'a getirmişti.

'KAP GELDİ'

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Siyah-Beyazlı ekip, son olarak Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Dele Alli için KAP'a bildiriminde bulundu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, İngiliz yıldızın kiralık transferi için Everton ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

"Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır."

İMZA BEKLENİYOR

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26 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş, yıldız futbolcu için kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, Dele Alli'nin bonservisini Ocak ayına kadar almak isterse Everton'a 6 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş opsiyonu sezon sonunda kullanırsa rakam 8 milyon euro.

DELE ALLI FOTOĞRAFLARI

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Gerçekten iyi transfer helal olsun

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