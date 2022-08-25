Son dakika: Beşiktaş Dele Alli transferini resmen açıkladı!

Yeni sezonda yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor.

İSTANBUL'A GETİRMİŞTİ!

Şu ana kadar kadrosunu Weghorst, Cenk Tosun , Gedson, Muleka, Saiss, Emrecan Uzunhan ve Arthur Masuaku transferleriyle güçlendiren Beşiktaş, geçtiğimiz akşam taraftarın heyecanla beklediği yıldız isim Dele Alli'yi İstanbul'a getirmişti.

'KAP GELDİ'

Siyah-Beyazlı ekip, son olarak Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Dele Alli için KAP'a bildiriminde bulundu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, İngiliz yıldızın kiralık transferi için Everton ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

"Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır."

İMZA BEKLENİYOR

26 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş, yıldız futbolcu için kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, Dele Alli'nin bonservisini Ocak ayına kadar almak isterse Everton'a 6 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş opsiyonu sezon sonunda kullanırsa rakam 8 milyon euro.