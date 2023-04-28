Son dakika: Bu kaos yıllarca unutulmaz! Real Madrid - Partizan maçında herkes birbirine girdi, salon karıştı! Zeljko Obradovic bile dehşete kapıldı! Maç erken bitirildi...

Son dakika haberleri: Türk Hava Yolları (THY) EuroLeague play-off serisi ikinci maçında, Real Madrid ile Partizan Basketbol takımları İspanya'daki Wizink Center'da karşılaştı. Müsabaka; Partizan'ın 95-80'lik üstünlüğüyle devam ederken, bitime 1 dakika 40 saniye kala uzun yıllar unutulmayacak bir olay yaşandı.

SPORTMENLİK DIŞI FAUL VE OLAY...

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Sergio Llull, Partizan'ın oyun kurucusu Kevin Punter'a sportmenlik dışı bir faul yaptı. İspanyol basketbolcunun bu hareketi sonrasında Partizanlı oyuncular ile Real Madridli isimler birbirine girdi.

OBRADOVIC ARAYA GİREMEDİ

İki takım oyuncuları arasında yumruklu kavga çıkarken, Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic yaşanan kargaşayı önlemek istedi ancak başarılı olamadı.

YABUSELE, EXUM'U YERE SERDİ

Real Madrid'in forvet oyuncusu Guerschon Yabusele'nin Partizanlı oyun kurucu Dante Exum'u yere sermesi dikkat çekti.

HAKEMLER, MAÇI ERKEN BİTİRDİ

Olayın yatışmasıyla birlikte yaşananları tek tek ekrandan izleyen hakemler, oyuncuların hepsini ihraç etti ve kavganın ardından parkede mücadele edecek basketbolcu kalmadığı için karşılaşmayı bitirdi. Bu kararın ardından Partizan'ın maçı 95-80 kazandığı belirtildi ve Sırp ekibi seride 2-0 öne geçti.