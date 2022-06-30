MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son dakika! Cüneyt Arkın'a veda! Cüneyt Arkın cenaze töreni öncesi oğlu Murat Arkın gözyaşlarını tutamadı

Son dakika! Cüneyt Arkın'a veda! Cüneyt Arkın cenaze töreni öncesi oğlu Murat Arkın gözyaşlarını tutamadı

30.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 85 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Taksim Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek olan Cüneyt Arkın'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı. Arkın'ın oğlu Murat Arkın gözyaşlarına hakim olamadı.

Son dakika haberi.. Battal Gazi, Dünyayı Kurtadan Adam ve dahası Cüneyt Arkın bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Usta oyuncu, salı günü evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak 85 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüneyt Arkın’ın cenazesi eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı.

MURAT ARKIN'IN ZOR ANLARI

Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu. Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın babasını tabutunu sevdi.

Arkın'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. Tören alanında Nuri Alço, Ediz Hun gibi ünlü isimler görüntülendi.

3473660_e15bc07031256c3e2245995c59b126a8_640x640

3473660_c9c192b2e2aa8b69b08c28c474fae8c7_640x640

VASİYETİ MERAK EDİLDİ

Atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın, katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Usta sanatçı, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuşmuştu.

CÜNEYT ARKIN'IN CENAZESİNDEN GÖRÜNTÜLER

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da usta sanatçı için düzenlenen törene katıldı.
Ersoy, Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'a taziyelerini iletti.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de törene katılan arasında. Ediz Hun, Levent Çakır, Nuri Alço ve 'Hababam Sınıfı' oyuncularından Teoman Ayık ve Ahmet Arıman da Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

"BETÜL'DEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM"

"BETÜL'DEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM"
Usta oyuncu, yalnızca röportajlarında değil, sosyal medya paylaşımlarında da eşine olan aşkını sık sık dile getiriyordu.
Arkın, 2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" demişti. Hatta Cüneyt Arkın, "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum..." ifadelerini kullanmıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın Murat Arkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
mekanın cennet olsun büyük insan taraflı tarafsız herkesin gönlünü fethetmek herkese nasip olmaz 2 gündür heryer senin paylaşımlarınla dolu yattığın yer nur olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun güle güle kara murat Malkoçoğlu Battalgazi
bu dünya kimsenin olmuyor, unutulmaz bir sanatçı olarak kalan filmlerinde yaşayacaksın büyük usta

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

Survivor'da finalistler belli oldu!

Survivor'da finalistler belli oldu!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

ABD'deki karar sonrası ertesi gün haplarına talep arttı, kısıtlama getirildi

ABD'deki karar sonrası ertesi gün haplarına talep arttı, kısıtlama getirildi

İlginizi Çekebilir

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.