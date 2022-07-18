Son dakika: Fenerbahçe'de yıllar sonra bir ilk! Jorge Jesus'tan ezberleri bozan hamle...

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de yeni transferlerle hücum hattı bir hayli zenginleşiyor. Üçüncü bölgede çok yönlü oyuncuların yer aldığı gol becerisi yüksek bir sistem oluşturmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus, Kadıköy’e uzun süre sonra çift forveti getiriyor.

FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM

JORGE JESUS'UN PLANI Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe’de yeni bir kadro planlaması yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle hücum hattında etkili hamlelerle dikkat çekiyor.

ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCULAR Portekizli hoca, üçüncü bölgede çok yönlü oyuncu tercihleriyle sezona hazırlanıyor. Joshua King transferi, Joao Pedro hamlesi, Enner Valencia’nın kullanılması bu planlamaya en bariz örnekler.

PLEA DA SİSTEME UYUYOR Ayrıca hücum hattında her pozisyonda görev yapabilen Alassane Plea’nın da transfer edilmek istenmesi bu planlamanın devamı olarak yorumlanıyor.

ROSSI AYRILABİLİR Hücumcu kanatlar Bruma ve Rossi’nin yardımcı forvet olarak denendiği de biliniyor. Ancak Rossi’ye gelen transfer teklifleri nedeniyle ayrılma durumu öne çıkabilir.