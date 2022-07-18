SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'de yıllar sonra bir ilk! Jorge Jesus'tan ezberleri bozan hamle...

Son dakika: Fenerbahçe'de yıllar sonra bir ilk! Jorge Jesus'tan ezberleri bozan hamle...

18.07.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sezona hazırlanan ve 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar, yıllar sonra bir ilkle karşılaşacak. Portekizli çalıştırıcı, son yıllarda yaşanan gol problemini çözmek için sarı - lacivertlilere çift forvetli sistemi aşılıyor.

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de yeni transferlerle hücum hattı bir hayli zenginleşiyor. Üçüncü bölgede çok yönlü oyuncuların yer aldığı gol becerisi yüksek bir sistem oluşturmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus, Kadıköy’e uzun süre sonra çift forveti getiriyor.

FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM

JORGE JESUS'UN PLANI

JORGE JESUS'UN PLANI
Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe’de yeni bir kadro planlaması yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle hücum hattında etkili hamlelerle dikkat çekiyor.

ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCULAR

ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCULAR
Portekizli hoca, üçüncü bölgede çok yönlü oyuncu tercihleriyle sezona hazırlanıyor. Joshua King transferi, Joao Pedro hamlesi, Enner Valencia’nın kullanılması bu planlamaya en bariz örnekler.

PLEA DA SİSTEME UYUYOR

PLEA DA SİSTEME UYUYOR
Ayrıca hücum hattında her pozisyonda görev yapabilen Alassane Plea’nın da transfer edilmek istenmesi bu planlamanın devamı olarak yorumlanıyor.

ROSSI AYRILABİLİR

ROSSI AYRILABİLİR
Hücumcu kanatlar Bruma ve Rossi’nin yardımcı forvet olarak denendiği de biliniyor. Ancak Rossi’ye gelen transfer teklifleri nedeniyle ayrılma durumu öne çıkabilir.

ORTA SAHADAN YETENEK FIŞKIRIYOR

ORTA SAHADAN YETENEK FIŞKIRIYOR
Öte yandan Lincoln, Emre Mor, Arda Güler ve İrfan Can Kahveci gibi skor katkısı yapabilen isimler de kadroda yer alıyor. 4-1-3-2 formasyonunda oynamayı isteyen teknik patron Jorge Jesus, top kendi takımındayken hücumda bir anda 5 kişiyle rakip kaleye gitmeyi düşünüyor. Portekizli hoca hazırlık maçlarında da 3. bölgede hızlı, direkt oynayan ve kalabalık hücum eden bir takım oluşturmaya çalıştı. Özellikle Joao Pedro ve Plea transferleri de bu plan çerçevesinde özellikle istendi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorinden sonra benzine de üst üste indirim

Motorinden sonra benzine de üst üste indirim

Sosyal medyadan duyurdu! Görevden alındılar

Sosyal medyadan duyurdu! Görevden alındılar

Nwakaeme menajer oyununa geldi!

Nwakaeme menajer oyununa geldi!

'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu'nun ünü yurtdışına kadar ulaştı!

'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu'nun ünü yurtdışına kadar ulaştı!

Ve Kim Min-Jae'de düğüm çözüldü!

Ve Kim Min-Jae'de düğüm çözüldü!

Fenerbahçe'de 560 milyonluk fiyasko!

Fenerbahçe'de 560 milyonluk fiyasko!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.