Son dakika: Fenerbahçe'de yıllar sonra bir ilk! Jorge Jesus'tan ezberleri bozan hamle...

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de yeni transferlerle hücum hattı bir hayli zenginleşiyor. Üçüncü bölgede çok yönlü oyuncuların yer aldığı gol becerisi yüksek bir sistem oluşturmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus, Kadıköy’e uzun süre sonra çift forveti getiriyor.
FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM
JORGE JESUS'UN PLANI
Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe’de yeni bir kadro planlaması yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle hücum hattında etkili hamlelerle dikkat çekiyor.
ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCULAR
Portekizli hoca, üçüncü bölgede çok yönlü oyuncu tercihleriyle sezona hazırlanıyor. Joshua King transferi, Joao Pedro hamlesi, Enner Valencia’nın kullanılması bu planlamaya en bariz örnekler.
PLEA DA SİSTEME UYUYOR
Ayrıca hücum hattında her pozisyonda görev yapabilen Alassane Plea’nın da transfer edilmek istenmesi bu planlamanın devamı olarak yorumlanıyor.
ROSSI AYRILABİLİR
Hücumcu kanatlar Bruma ve Rossi’nin yardımcı forvet olarak denendiği de biliniyor. Ancak Rossi’ye gelen transfer teklifleri nedeniyle ayrılma durumu öne çıkabilir.
ORTA SAHADAN YETENEK FIŞKIRIYOR
Öte yandan Lincoln, Emre Mor, Arda Güler ve İrfan Can Kahveci gibi skor katkısı yapabilen isimler de kadroda yer alıyor. 4-1-3-2 formasyonunda oynamayı isteyen teknik patron Jorge Jesus, top kendi takımındayken hücumda bir anda 5 kişiyle rakip kaleye gitmeyi düşünüyor. Portekizli hoca hazırlık maçlarında da 3. bölgede hızlı, direkt oynayan ve kalabalık hücum eden bir takım oluşturmaya çalıştı. Özellikle Joao Pedro ve Plea transferleri de bu plan çerçevesinde özellikle istendi.
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