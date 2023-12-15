Son dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, genel averajda Ludogorets'i geride bırakarak grubunu lider tamamladı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE SERİBAŞI OLACAK

Fenerbahçe grubu lider tamamladığı için, son 16 turu kura çekiminde seribaşı olarak mücadele edecek. Konferans Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamalayarak Konferans Ligi'ne düşen takımlar arasında oynanacak son 32 turunda yer alacak 16 takımdan biri, son 32 turunu geçtikten sonra Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

