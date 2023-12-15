SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi
  4. Son dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

15.12.2023 01:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Spartak Trnava’yı 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, genel averajda Ludogorets'i geride bırakarak grubunu lider tamamladı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE SERİBAŞI OLACAK

Fenerbahçe grubu lider tamamladığı için, son 16 turu kura çekiminde seribaşı olarak mücadele edecek. Konferans Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamalayarak Konferans Ligi'ne düşen takımlar arasında oynanacak son 32 turunda yer alacak 16 takımdan biri, son 32 turunu geçtikten sonra Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Canlı Skor

HOLLANDA

HOLLANDA

- Ajax

BELÇİKA

BELÇİKA

- Royale Union Saint-Gilloise

YUNANİSTAN

YUNANİSTAN

- Olympiakos

İSPANYA

İSPANYA

- Real Betis

AVUSTURYA

AVUSTURYA

- Sturm Graz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe uefa konferans ligi UEFA s lig maçın
En Çok Okunan Haberler
AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki yol haritası belli oldu! AK Parti o büyükşehirlerde aday çıkarmayacak

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki yol haritası belli oldu! AK Parti o büyükşehirlerde aday çıkarmayacak

Dilan Polat cezaevinden röportaj verdi

Dilan Polat cezaevinden röportaj verdi

''Beni koltuğumdan etmek istiyorsunuz''

''Beni koltuğumdan etmek istiyorsunuz''

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi pahalıya patladı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi pahalıya patladı!

Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi

Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi

Dursun Özbek transfer açıklamasını yaptı, ayrılık kesinleşti!

Dursun Özbek transfer açıklamasını yaptı, ayrılık kesinleşti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.