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Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'ten flaş itiraf! ''Galatasaray küme düşebilirdi...''

25.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da geçirdiği başarısız sezonun ardından hedef haline gelen Domenec Torrent'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Sezon hakkında konuşan İspanyol çalıştırıcı, "Sadece armamız, geçmişimiz veya ismimizle bir şeyler kazanamayız, her gün daha iyisi için çalışmalıyız. Nitekim geldiğimde Galatasaray küme düşebilirdi dediler. Stabil hâle getirdik ama ne acılar ve ne zorluklar yaşadığımızı biz biliyoruz. Daha ilk günden hedef olduk." dedi.

Son dakika haberleri: Galatasaray'da gündem Domenec Torrent'in takımda kalıp kalmayacağı. Yeni başkanların İspanyol çalıştırıcı ile devam etmek istediği bilinirken verilecek karar merakla bekleniyor. Geldiği günden bu yana hedefe konan Galatasaray’ın teknik direktörü Domenec Torrent, içini döktü. Osman Tanburacı’ya konuşan İspanyol teknik adam birçok konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TORRENT'TEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

"GALATASARAY KÜME DÜŞÜYOR..."

"GALATASARAY KÜME DÜŞÜYOR..."
UEFA ve Süper Kupa’nın üzerinden 22 yıl geçtiğini belirten İspanyol hoca “Sadece armamız, geçmişimiz veya ismimizle bir şeyler kazanamayız, her gün daha iyisi için çalışmalıyız. Nitekim geldiğimde Galatasaray küme düşüyor dediler. Stabil hâle getirdik ama ne acılar ve ne zorluklar yaşadığımızı biz biliyoruz. Daha ilk günden hedef olduk. Kendime, ‘Ben bu insanlara ne yaptım’ diye sordum. Yönetimin ibrasızlıkla karşılaşması iyi olmadı. Çünkü dışarıda ne olursa olsun, onun içeriye de etkisi oldu” dedi.

"NASIL MOTİVE EDEYİM?"

"NASIL MOTİVE EDEYİM?"
Seçim sürecinin hem takımın hem de kendilerinin motivasyonunu etkilediğini belirten Torrent “Başkan adaylarının bizimle çalışmak istemediklerini açıklamaları işimizi daha da zorlaştırdı. Biz adayların projelerine elbette saygı duyarız ancak o açıklamalardan sonra, 50 gün boyunca takımı motive etmeye çalıştık. Oyuncular haberleri takip ediyor ve sürekli teknik direktörleri için ‘Şöyle kötü, böyle kötü, gönderilecekler’ deniliyor. Böyle bir ortamda nasıl motive edeceksiniz oyuncuları?” çıkışını yaptı.

"FLORYA TERK EDİLMİŞ GİBİYDİ"

"FLORYA TERK EDİLMİŞ GİBİYDİ"
“Geldiğimizde bir haftaya sıkışmış üç maç vardı önümüzde. Bilgisayar programları yoktu, temizlik elemanları ve hijyenik bir ortam yoktu. Yerlerde eşyalar, ortada çıkarılıp bırakılmış kablolar vardı. Sanki Florya terkedilmiş gibiydi… Analiz departmanını sordum birine, o da bilmediğini kendisinin de muhtemelen gönderileceğini söyledi. Öyle de oldu. Biz gönderilirsek kurduğumuz sistemi tertemiz ve yerlerinde bırakacağız…”

"GUARDIOLA BİR DAHİ"

"GUARDIOLA BİR DAHİ"
“Onunla 9 değil tam 11 yıl çalıştım. O gerçekten bir dâhi, dünyanın en iyi teknik direktörü. Tam 23 kupa kazandık. Benim de bu başarılarda katkım olduysa ne mutlu. Biz buraya kalmak için geldik, tatil için değil.”

"GÖNDERİLİRSEM GOCUNMAM"

"GÖNDERİLİRSEM GOCUNMAM"
“Başarı için sabır lazım. Ama burada kazanamıyorsanız dört ayda gönderilirsiniz. Vicente Del Bosque, Frank Rijkaard, Luis Aragones, Dirk Advocaat, Roberto Mancini… Ne var ki bu hocalar gönderilmiş. Gönderilirsem de gocunmam.”
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Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
11 sene adamın yanındasın hiç bişi öğrenmedin. Bu bildiğin zeki murat göle'nin yabancı versiyonu :)

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