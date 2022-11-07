SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Son dakika: Kazananlar, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak! İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu...

Son dakika: Kazananlar, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak! İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu...

07.11.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etaplarının tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi play-off play-off turuna kalan takımlar belli olmuştu. Kazanan ekiplerin son 16 turuna kalacağı play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Son 16 turuna kalacak takımlar, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak. Sarı - lacivertli taraftarlar, Barcelona - Manchester United eşleşmesini sosyal medyada gündeme getirdi. İşte eşleşmeler...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi ikincileri ile UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncülerini karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Ligi play-off turu için kura çekimi gerçekleştirildi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ YAPILDI

İŞTE EŞLEŞMELER

İŞTE EŞLEŞMELER

Barcelona - Manchester United

Juventus - Nantes

Sporting - Midtjylland

Shakhtar Donetsk - Rennes

Ajax - Union Berlin

Leverkusen - Monaco

Sevilla - PSV

Salzburg - Roma

FENERBAHÇE'NİN KURA ÇEKİMİ

FENERBAHÇE'NİN KURA ÇEKİMİ

Grup birincisi olup adını direkt olarak son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe, 24 Şubat'taki kura çekiminde yer alacak.

MUHTEMEL RAKİPLERİ OLACAK

MUHTEMEL RAKİPLERİ OLACAK

Playoff turundaki eşlemelerin galipleri, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.

FİNAL BUDAPEŞTE'DE

FİNAL BUDAPEŞTE'DE

2022/23 Avrupa Ligi finali 31 Mayıs 2023 tarihinde Budapeşte'nin 65 bin kapasiteli stadyumu Puskás Aréna'da oynanacak.

KAZANAN TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE

KAZANAN TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE

Kazanan takım kendi ülkesinde hak kazanamasa dahi 2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Manchester United son dakika haberler barcelona fenerbahçe son dakika haberleri UEFA dakika haberleri ligi ak n dakika haberleri ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

Benzin ve motorine ‘Çin’ indirimi yolda!

Benzin ve motorine ‘Çin’ indirimi yolda!

Necati Ateş: ''Fenerbahçe kazanırsa Trabzonspor...''

Necati Ateş: ''Fenerbahçe kazanırsa Trabzonspor...''

Uçan kuşa kırmızı kart çıktı! Dev maç karıştı...

Uçan kuşa kırmızı kart çıktı! Dev maç karıştı...

'Şampiyonluk transferi!' Galatasaray gözünü kararttı...

'Şampiyonluk transferi!' Galatasaray gözünü kararttı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Dokunduğu yere şifa veriyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.