Son dakika: Kazananlar, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak! İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi ikincileri ile UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncülerini karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Ligi play-off turu için kura çekimi gerçekleştirildi.
Barcelona - Manchester United
Juventus - Nantes
Sporting - Midtjylland
Shakhtar Donetsk - Rennes
Ajax - Union Berlin
Leverkusen - Monaco
Sevilla - PSV
Salzburg - Roma
Grup birincisi olup adını direkt olarak son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe, 24 Şubat'taki kura çekiminde yer alacak.
Playoff turundaki eşlemelerin galipleri, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.
2022/23 Avrupa Ligi finali 31 Mayıs 2023 tarihinde Budapeşte'nin 65 bin kapasiteli stadyumu Puskás Aréna'da oynanacak.
Kazanan takım kendi ülkesinde hak kazanamasa dahi 2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek.