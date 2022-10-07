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Son dakika: Klopp'tan Galatasaray çıkarması! Scoutlar o isim için geldi

07.10.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, ilk 8 haftanın sonunda performansıyla ön plana çıkan isimler için Avrupa devleri şimdiden harekete geçti. Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın yıldız ismi için Premier Lig devi Liverpool'un harekete geçtiği scoutlarını NEF Stadyumu'na gönderdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Okan Buruk ile Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 8 karşılaşmadan 5 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 17 puanla averaj farkıyla 4. sırada yer alıyor. Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Sarı-Kırmızılılar'da bazı genç oyuncuların performansı da dikkat çekerken, Avrupa kulüpleri de o isimler için harekete geçmişti.

Özellikle Galatasaray'ın sahasında oynadığı karşılaşmaları dev kulüplerin scoutlarının yakından takip ettiği bilinirken, bu sezon en dikkat çeken performansı ortaya koyan oyuncuların başında Sacha Boey geliyor.

ADA KANCASI!

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Leo Dubois'in sakatlığında formayı kapan ve iyileştikten sonra da performansıyla Dubois'e şans tanımayan Sacha Boey, düzenli olarak forma giymeye devam ediyor. Avrupa devleri de Boey'in performansını yerinden izliyor. Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda Galatasaray'ın Konyaspor'la oynadığı maçı Liverpool gözlemcilerinin takip ettiği ise ortaya çıktı.

BİLET BULAMADILAR!

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İngiliz kulübünün scoutları passolig alarak maçı izlemek istedi ancak bilet bulamayınca Galatasaray kulübünden yardım istediler. Sarı-kırmızılı kulüp, Liverpool scoutuna yer ayarladı ve maçı tribünden izlemesini sağladı. Liverpool gözlemcilerinin Konyaspor maçına 11'de başlayan Sacha Boey, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson'nun performansını takip ettiği öğrenildi.

KEREM İÇİN DE GELMİŞLERDİ

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Galatasaray yönetimi, devre arasında ve gelecek yaz transfer döneminde genç oyuncularından yüksek gelir elde etmeyi planlıyor. Galatasaray formasıyla geçen sezon 52 maçta 13 gol, 8 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nu geçen sezon bir çok Avrupa devi izlemeye gelmişti.

SACHA BOEY FOTOĞRAFLARI

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