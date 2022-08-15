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Son dakika: PSG'de büyük kriz: Kylian Mbappe; Lionel Messi'ye omuz attı, yetmedi Neymar'la tartıştı! Dünya onları konuşuyor...

15.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain, sahasında Montpellier'yi 5-2 yendi. PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Falaye Sacko kendi kalesine, ilki penaltıdan olmak üzere 43 ve 51. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Renato Sanches attı. Neymar'ın penaltısı öncesi Kylian Mbappe, Lionel Messi ve Neymar arasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı.

Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1'de ikinci hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, Montpellier'yi konuk etti. Ev sahibi ekip; karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, saha içerisinde yaşananlar, maçın önüne geçti. Kylian Mbappe, Lionel Messi ve Neymar arasında yaşananlar, dünya futbolunun gündemine oturdu.

MBAPPE, PENALTIYI KAÇIRDI

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Müsabakanın 23. dakikasında PSG'nin kazandığı penaltıda topun başına Kylian Mbappe geçti. Fransız yıldızın vuruşunu kaleci Omlin çıkardı.

İKİNCİ VURUŞU NEYMAR DEĞERLENDİRDİ

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Ev sahibi ekip, 43. dakikada bir penaltı daha kazandı. Bu kez Neymar, topu aldı ve atışı gole çevirerek durumu 2-0'a getirdi.

TOPU İSTEMEYE GİDERKEN MESSI'YE OMUZ ATTI

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Neymar'ın penaltısından önce Mbappe'nin Breziyalı yıldızdan topu istediği ancak ret yanıtı aldığı kameralara yansırken, Fransız futbolcunun Neymar'ın yanına giderken Lionel Messi'ye omuz attığı görüntüler ortaya çıktı.

GERGİN ANLAR

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Mbappe'nin bu hareketi sonrasında Messi'nin kendisine çok sinirlendiği ancak herhangi bir harekette bulunmadığı görüldü.

ADETA ÇILGINA DÖNDÜ

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Karşılaşmanın ilk yarısında bir olay daha meydana geldi. Gerçekleşen PSG atağında Vitinha, pas tercihini boş pozisyonda olan Mbappe yerine Messi'den yana kullanınca Fransız yıldız küplere bindi.

KOŞMAYI BIRAKTI, ATAĞA KATILMADI

Sinirlerine hakim olamayan golcü oyuncu, koşmayı bıraktı ve atağa katılmadı. Pozisyonun devamında Hakimi'nin şutu autla sonuçlandı. Bu sırada Mbappe'nin yürüyerek atağın gelişimini izlediği görüldü.

NEYMAR'IN BEĞENİSİ OLAY OLDU

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Karşılaşmadan sonra Neymar'ın beğendiği tweet ise Fransa'da gündem oldu. Tweet'te "Görünüşe göre PSG'nin lideri artık Mbappe. Penaltıları o kullanıyor. Bunun nedeni de tamamen sözleşmeyle ilgili. Çünkü Neymar, hiçbir kulüpte ikinci penaltıcı olamaz." ifadeleri yer aldı.

PSG - MONTPELLIER MAÇINDAN FOTOĞRAFLAR

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