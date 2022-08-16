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SON DAKİKA: Yeni transfer eylüle kadar yok! Fenerbahçe'de ortalık karıştı... "Hiç oynatmadan gönderin"

16.08.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimi Fenerbahçe, Avusturya Wien ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına tam gaz devam ederken, Sarı-Lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği kadroda yeni transferlerden Joao Pedro'nun yer almaması dikkat çekmişti. Geçtiğimiz hafta İtalyan oyuncunun sakatlığına ilişkin, üst adale bölgesinde yırtık tespit edildiği açıklamasını yapan Sarı-Lacivertliler'de oyuncunun bu karşılaşmaya yetişmemesi tepkilere neden oldu. İşte detaylar...

Joao Pedro

Joao Pedro

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Dinamo Kiev’e elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Fenerbahçe, Avusturya Wien ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-Lacivertler'in UEFA'ya bildirdiği listede "Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya." isimleri yer alırken, yeni transferlerden Joao Pedro'nun kadroda yer almaması dikkatleri çekmişti.

PEDRO OUT ALIOSKI IN!

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Sarı-lacivertliler bildirdiği maç kadrosunda Joao Pedro ismini liste dışı bırakarkırken, Ezgjan Alioski ise kadroya dahil edilmişti. Öte yandan Joao Pedro dışında; Serdar Aziz, Filip Novak, Mergim Berisha, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve Burak Kapacak da UEFA listesinde yer almadı.

"HANİ DÖNECEKTİ?"

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Geçtiğimiz hafta İtalyan oyuncunun sakatlığına ilişkin, üst adale bölgesinde yırtık tespit edildiği açıklamasını yapan sarı-lacivertliler, oyuncunun dönüş tarihiyle ilgili bir bilgi paylaşmadı ancak sonrasında gelen haberler, yıldız futbolcunun Avrupa Ligi maçına yetişeceği yönündeydi. İtalyan oyuncunun kadroya alınmaması tepki çekerken taraftarlar sosyal medyadan, "Joao Pedro bu hafta takıma dönecekti ne oldu kadroda niye yok?” paylaşımlarında bulundu.

"EYLÜLE KADAR YOK!"

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Yaklaşık 20 gündür takımdan uzak olan Brezilyalı oyuncu için İtalyan haber kaynağı Calcio Castedu'nun iddiasına göre; 29 Temmuz'dan bu yana kas yırtılması nedeniyle sakatlıkla boğuşan Pedro'nun sahaya dönüş tarihi henüz belli değilken, oyuncunun Eylül ortasından önce sahalara dönmesinin zor olduğu belirtildi.

TARAFTAR TEPKİLİ!

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Henüz resmi bir maçta Fenerbahçe formasını hiç giymeyen Joao Pedro'nun bu sakatlığı taraftarların tepkisine neden olurken, bazı taraftarlar sosyal medyada "Nerede bu adam, bu nasıl sakatlık", "Hiç maça çıkmadan gönderin" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika Jorge Jesus Joao Pedro fenerbahçe tepki
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