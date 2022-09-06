Ardahan'da, sonbaharda açan mor çiçekler, Ilgar Dağı'nı kapladı.
Kentin 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı, çiçek florası bakımından dikkati çekiyor. Dağ etekleri, yılın bu döneminde açan mor renkli çiçeklerle renklendi.
Türkü ve şiirlere konu olan, yörede Ilgar olarak da bilinen "gentianaceae" familyasına ait "gentiana septemfida / yedi gentian" adlı mor çiçekler, Ilgar Dağı'na tırmanmaya gelen doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.
Ozan İbrahim Şekeroğlu, AA muhabirine, her sene yılın bu mevsiminde yaklaşık 3 bin metre olan Ilgar Dağı'na tırmandıklarını söyledi.
Ardahan çevresinde sadece Ilgar Dağı eteklerinde yetişen çiçeğin yöredeki isminin Ilgar olarak da bilindiğini ifade eden Şekeroğlu, "Bu çiçek, bu dağda çok olduğu için ismini bu dağdan alıyor. Bu dağda yılın her mevsiminde birçok çiçek çıkıyor. Bu çiçek de özellikle yılın bu mevsiminde çıkıyor. Aşıklar da bu çiçeklere dizelerinde yer vermiştir." diye konuştu.
Sonbaharda Ilgar Dağı'nda mor çiçekler açtı
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