Sonunda bu da oldu! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler Messi'nin yanına gidiyor... Fransızlar duyurdu! Resmi teklif yapılacak

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe geriden kalan 20 haftada topladığı 41 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde zirve takibini sürdürürken, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor.

12 Ocak'ta başlayan transfer döneminde ilk hamlesini Samet Akaydın transferi ile yapan Sarı-Lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda girişimlerini sürdürürken, takıma katılacak isimler kadar takımdan ayrılacak bazı isimler için de hummalı bir şekilde çalışıyor.

Sarı-Lacivertli takımda gösterdiği performansla bazı isimler için Avrupa devleri de harekete geçerken, bu isimlerden biri de altyapıdan yetişerek gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran Arda Güler...