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  4. Sonunda bu da oldu! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler Messi'nin yanına gidiyor... Fransızlar duyurdu! Resmi teklif yapılacak

Sonunda bu da oldu! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler Messi'nin yanına gidiyor... Fransızlar duyurdu! Resmi teklif yapılacak

28.01.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer temaslarını sürdüren Fenerbahçe ilk hamlesini Samet Akaydın ile yaparken, takımdaki bazı isimler için Avrupa devleri sıraya girmiş durumda. Bu isimlerin başında ise Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler geliyor. Performansıyla birçok kulübü peşine takan 17'lik yıldız için bu kez çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe geriden kalan 20 haftada topladığı 41 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde zirve takibini sürdürürken, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor.

12 Ocak'ta başlayan transfer döneminde ilk hamlesini Samet Akaydın transferi ile yapan Sarı-Lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda girişimlerini sürdürürken, takıma katılacak isimler kadar takımdan ayrılacak bazı isimler için de hummalı bir şekilde çalışıyor.

Sarı-Lacivertli takımda gösterdiği performansla bazı isimler için Avrupa devleri de harekete geçerken, bu isimlerden biri de altyapıdan yetişerek gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran Arda Güler...

ADI DEVLERLE ANILIYORDU 

ADI DEVLERLE ANILIYORDU 

2 sezondur Fenerbahçe formasıyla çıktığı her maçta yıldızlaşmayı başaran genç oyuncu için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, Arda'nın ismi Porto, Benfica ve Manchester United gibi takımlarla anılıyordu.

FRANSIZLAR DUYURDU 

FRANSIZLAR DUYURDU 

17 yaşındaki yıldız için birçok kulüp yazılıp çizilirken, bu kez Fransız basınının önde gelen kaynaklarından Foot Mercato çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

 Habere göre; Kadrosu yıldızlarla dolu dolan Fransız devinin, kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapabileceği belirtildi. Aynı zamanda PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un Arda için nabız yokladığı ifade edildi.

ALİ KOÇ İSTEKSİZ

ALİ KOÇ İSTEKSİZ

 Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un genç yeteneği bırakmak istemediği aktarıldı. PSG'nin transferdeki ilk hedefinin Rayan Cherki olduğu ve Arda Güler'i de hazırda tuttuğu bildirildi. Fransız ekibinin Rayan Cherki için Lyon'a 3. bir teklif yapacağı ancak bu teklifin yine kabul görmemesi durumunda Arda Güler transferine nokta koymak istediği kaydedildi.

PİYASA DEĞER 10 MİLYON 

PİYASA DEĞER 10 MİLYON 

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Arda, bu sezon 15 maçta forma giydi. Arda Güler bu müsabakalarda 3 gol attı. Ayrıca 2 de asist yaptı. 17 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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