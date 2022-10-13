Sonunda oldu! Jesus'a sürpriz telefon... İstanbul'a davet etti

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile yakaladığı uyumu sezon sonuna kadar sürdürerek şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Sarı-Lacivertli ekip sezon öncesi kadrosunu da bu anlamda güçlendirirken, geçtiğimiz sene kadroya katılan isimlerden Miguel Crespo takıma katıldığı günden bu yana performansını yükseltirken Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda.

SÜRPRİZ TELEFON!

Crespo'nun bu performansı yalnızca Avrupa takımlarının değil, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Fernando Santos'un da dikkatini çekerken, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi Jorge Jesus'a Fernando Santos'tan sürpriz bir telefon geldiği öğrenildi.

YARDIMCISINI GÖNDERECEK

68 yaşındaki teknik adam meslektaşını arayarak Miguel Crespo hakkında bilgiler alırken, Kasım’da oynanacak Nijerya milli maçı için kadroda bazı sürprizler düşündüğünü ifade etti ve Crespo’yu yakından izlediğini anlattı. Hatta Santos'un Jesus'a yardımcılarından Ricardo Santos’u İstanbul’a gönderip, bir maçta canlı olarak izlettirmek istediğinden bahsettiği iddia edildi.

Jesus, Crespo’nun şu anda en formda oyuncularından birisi olduğunu ve milli takımı hakkettiğinden bahsetti.