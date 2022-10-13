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Sonunda oldu! Jesus'a sürpriz telefon... İstanbul'a davet etti

13.10.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de takıma katıldığı günden bu yana grafiğini müthiş bir şekilde yükselten Miguel Crespo adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok kulübün peşinde olduğu Portekizli yıldız için bu kez milli takımdaki hocası olan ve Jesus'un yakın arkadaşı olan Fernando Santos'tan sürpriz bir telefon geldi. İşte detaylar...

Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile yakaladığı uyumu sezon sonuna kadar sürdürerek şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Sarı-Lacivertli ekip sezon öncesi kadrosunu da bu anlamda güçlendirirken, geçtiğimiz sene kadroya katılan isimlerden Miguel Crespo takıma katıldığı günden bu yana performansını yükseltirken Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda.

SÜRPRİZ TELEFON!

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Crespo'nun bu performansı yalnızca Avrupa takımlarının değil, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Fernando Santos'un da dikkatini çekerken, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi Jorge Jesus'a Fernando Santos'tan sürpriz bir telefon geldiği öğrenildi.

YARDIMCISINI GÖNDERECEK

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68 yaşındaki teknik adam meslektaşını arayarak Miguel Crespo hakkında bilgiler alırken, Kasım’da oynanacak Nijerya milli maçı için kadroda bazı sürprizler düşündüğünü ifade etti ve Crespo’yu yakından izlediğini anlattı. Hatta Santos'un Jesus'a yardımcılarından Ricardo Santos’u İstanbul’a gönderip, bir maçta canlı olarak izlettirmek istediğinden bahsettiği iddia edildi.

Jesus, Crespo’nun şu anda en formda oyuncularından birisi olduğunu ve milli takımı hakkettiğinden bahsetti.

MIGUEL CRESPO FOTOĞRAFLARI

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