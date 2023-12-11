Şota Arveladze Türkiye'ye geri döndü! Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem'in ayrılığından dakikalar sonra resmi açıklamayı yaptı

Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yolların ayrıldığını açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Alparslan Erdem. Kulübümüz bünyesinde uzun zamandır futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak bir çok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibariyle karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



