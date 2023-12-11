Şota Arveladze Türkiye'ye geri döndü! Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem'in ayrılığından dakikalar sonra resmi açıklamayı yaptı

Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yolların ayrıldığını açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Alparslan Erdem. Kulübümüz bünyesinde uzun zamandır futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak bir çok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibariyle karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Alkmaar (Yardımcı antrenör olarak)
Kayserispor
Kasımpaşa
Trabzonspor
Maccabi Tel AVİV
Pahtakor Taşkent
Hull City
Alparslan Erdem, Fatih Karagümrük'te teknik direktör olarak 19 maçta görev yaptı. 35 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.