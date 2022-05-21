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Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor

21.05.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi Belediyesi'nin Divan Derneği'nin iş birliğinde düzenlediği Diplomasi Söyleşileri devam ediyor.

İSTANBUL, (DHA) - Sultangazi Belediyesi'nin Divan Derneği'nin iş birliğinde düzenlediği Diplomasi Söyleşileri devam ediyor. Söyleşiler kapsamında Gençlik ve Spor eski Bakanı, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç gençlerle buluştu.

Belediyenin Divan Derneği iş birliğinde düzenlediği Diplomasi Söyleşilerine bu kez, Gençlik ve Spor eski Bakanı, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç konuk oldu. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, diplomasiye meraklı çok sayıdaki gençle beraber söyleşiyi takip etti.

BALKANLARDAN AFRİKA'YA: ULUSLARARASI POLİTİKAYA GENÇ BAKIŞ AÇISI

Kılıç, gençlerin Ukrayna Savaşı'ndan Türkiye'nin Afrika politikalarına, Balkanlardan Avrupa Birliği ve NATO'ya kadar, gündemdeki sıcak başlıklara dair sorularını yanıtladı. Yurt dışındaki eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim ve yaygın öğrenme temelli gençlik aktivitelerinden de bahseden Kılıç, gençlere ufuklarını geniş tutmaları konusunda tavsiye verdi.

SOSYAL MEDYA VE RİSKLER

Sosyal medyanın bazı yararları olmakla birlikte büyük riskler de barındırdığına dikkat çeken Kılıç, gençleri bu tehlikelere karşı uyardı. Sosyal medyada rastlanabilen parıltılı fakat gerçek olmayan yaşam hikâyelerine aldanmamak gerektiğini söyleyen Kılıç, mutluluğun ahlâklı bir kişilik ve idealler uğruna mücadele edilen bir hayatla elde edilebileceğini söyledi.

"GELECEĞİMİZİN EN DEĞERLİ İSİMLERİ SULTANGAZİ'DEN ÇIKACAK"

Gençlerin yeni ufuklar kazanarak çok yönlü gelişimlerine en iyi desteği sunmak amacıyla gayret ettiklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Genç kardeşlerimize büyük faydası olacak Diplomasi Söyleşilerimizi başlattik. İlk söyleşimiz Gençlik ve Spor Bakanı, TBMM Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Gençlerimizin gelişimine katkı sunacak tüm alanlarda onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin en başarılı sporcularının, bilim insanlarının, edebiyatçılarının ve diplomatlarının, ülkemizin en değerli isimlerinin Sultangazi'den çıkacağına olan gönülden inancımla, hep birlikte daha iyiye diyorum" şeklinde konuştu.

Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor

Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor - Bölge - İstanbul -

Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor - Bölge - İstanbul -

Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor - Bölge - İstanbul -

Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor - Bölge - İstanbul -

Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor - Bölge - İstanbul -

Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor - Bölge - İstanbul -

Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor - Bölge - İstanbul -

Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor - Bölge - İstanbul -

Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor - Bölge - İstanbul -

Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor - Bölge - İstanbul -

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