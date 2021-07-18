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Süper golcü Diego Costa Beşiktaş'a geliyor

18.07.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bologna'dan istediği teklifi alamayan Diego Costa'nın en ciddi talibi bir tek Beşiktaş kaldı. Teixeira'nın ardından Costa'yla da anlaşılması bekleniyor.

Transferin hızlı takımlarından olan Beşiktaş, Diego Costa konusunda da avantajlı konuma geçti. Brezilya'dan beklediği teklifleri alamayan golcü oyuncunun, İtalyan temsilcisi Bologna ile yaptığı görüşmeden de sonuç çıkmadı.

33 yaşındaki forvet için konuşan Bologna Sportif Direktörü Walter Sabatini, "Bize oyuncuyu önerdiler. Teknik direktörümüz, başkanımız ve ben bazı değerlendirmelerde bulunduk ardından da teklifi reddettik" dedi.

7 AYDIR FUTBOL OYNAMIYOR

Atletico Madrid'den ocakta ayrılan ve 7 aydır kulüp bulamayan yıldız oyuncuyla siyah-beyazlılar bir kez daha masaya oturacak. Alex Teixeira ile prensip anlaşmasına varan ve oyuncuyu önümüzdeki hafta İstanbul'a davet eden yönetim, Costa transferini de noktalamayı planlıyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 33 yaşındaki golcü için Brezilya basınında "Beşiktaş'tan başka talibi kalmadı. Costa, Türkiye'ye giderse Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak" denildi.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid İspanya
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