YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri

08.07.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarı finalde Kasımpaşa'yı uzatma devreleri sonunda 1-0 yenen Galatasaray, finale çıkan ilk takım oldu

Antalya'da devam eden Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal süresi 0-0 tamamlanan maçta Kasımpaşa'yı uzatma devreleri sonunda 1-0 yenen Galatasaray, adını finale yazdırdı.

Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ilk yarı final maçında, Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaştı.

Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmayı Galatasaray, 105. dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz'ın attığı golle 1-0 kazandı. Galatasaray, bu skorla finale yükselen ilk takım oldu.

Diğer yarı final maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, yarın karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda final maçı, 13 Temmuz'da oynanacak.

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri

- Yarı finalde Kasımpaşa'yı uzatma devreleri sonunda 1-0 yenen Galatasaray, finale çıkan ilk takım oldu

Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray - Kasımpaşa
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Kasımpaşa Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:56
Sabah
05:39
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:26
Yatsı
22:01

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Bayındır Eczanesi
Muratpasa
Eliz Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.