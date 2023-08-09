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Süper Lig'de hangi takım, hangi stadyumda ev sahibi olacak? İşte liste..

09.08.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda 12 ilden 20 takım, 20 stadyumda mücadele edecek. Hangi takımın hangi stadyumda müsabakalarına ev sahipliği yapacağı ise belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig’in 66. sezonunda 12 ilden 20 takım yer alacak. Geçtiğimiz sezon ise 11 ilden 19 takım vardı. Ligde en fazla İstanbul’dan takım bulunuyor. Ümraniyespor’un düşüp, Pendikspor’un yükselmesiyle İstanbul’daki takım sayısı 8’de kaldı. Bu sezon ligde İstanbul’dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor, Antalya’dan Antalyaspor ve Alanyaspor, Ankara’dan MKE Ankaragücü, Adana’dan Adana Demirspor, Trabzon’dan Trabzonspor, Kayseri’den Kayserispor, Konya’dan Konyaspor, Gaziantep’ten Gaziantep Futbol Kulübü, Sivas’tan Sivasspor, Samsun’dan Samsunspor, Hatay’dan Hatayspor ve Rize’den de Çaykur Rizespor yer alacak.

EN YÜKSEK KAPASİTE ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA

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Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda karşılaşmalara ev sahipliği yapacak statlar arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu en fazla kapasiteye sahip stat olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesindeki verilere göre; Fatih Karagümrük’ün maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun kapasitesi 74 bin 753. Onun ardından Galatasaray’ın karşılaşmalarını oynadığı 52 bin 223 kapasiteli RAMS Park geliyor. Sarı-kırmızılıları, Fenerbahçe’nin kullandığı 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadyumu takip ediyor. Listenin dördüncü sırasında ise 42 bin 590 kapasite ile Beşiktaş’ın stadı bulunuyor. 42 bin kapasite ile Konyaspor’un ev sahipliğini yaptığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu da beşinci sırada yer alıyor.

HATAYSPOR, MERSİN'DE OYNAYACAK

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Bu sezonun yeni takımlarından Pendikspor, müsabakalarını Pendik Stadı’nda oynuyor fakat şu an yenileme çalışmalarından dolayı bir süre rakiplerini Ümraniye Şehir Stadı’nda ağırlayacak. Hatay, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen yerlerden olduğundan dolayı Hatayspor maçlarını bu sezon Mersin’de oynayacak.

Süper Lig’de bu sezon yer alacak takımların oynayacakları statların kapasiteleri şöyle:

İŞTE BU SEZONKİ STADYUMLAR

YENİ ADANA STADYUMU

YENİ ADANA STADYUMU
Kapasite: 33 bin - Adana Demirspor

CORENDON AIRLINES PARK ANTALYA STADI

CORENDON AIRLINES PARK ANTALYA STADI
Kapasite: 32 bin 537 - Antalyaspor

KIRBIYIK HOLDİNG STADYUMU

KIRBIYIK HOLDİNG STADYUMU
Kapasite: 10 bin 128 - Alanyaspor

ERYAMAN STADYUMU

ERYAMAN STADYUMU

Kapasite: 20 bin 560 - MKE Ankaragücü

KALYON STADYUMU

KALYON STADYUMU

Kapasite: 33 bin 502 - Gaziantep FK

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