Süper Lig'de hangi takım, hangi stadyumda ev sahibi olacak? İşte liste..

Süper Lig’in 66. sezonunda 12 ilden 20 takım yer alacak. Geçtiğimiz sezon ise 11 ilden 19 takım vardı. Ligde en fazla İstanbul’dan takım bulunuyor. Ümraniyespor’un düşüp, Pendikspor’un yükselmesiyle İstanbul’daki takım sayısı 8’de kaldı. Bu sezon ligde İstanbul’dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor, Antalya’dan Antalyaspor ve Alanyaspor, Ankara’dan MKE Ankaragücü, Adana’dan Adana Demirspor, Trabzon’dan Trabzonspor, Kayseri’den Kayserispor, Konya’dan Konyaspor, Gaziantep’ten Gaziantep Futbol Kulübü, Sivas’tan Sivasspor, Samsun’dan Samsunspor, Hatay’dan Hatayspor ve Rize’den de Çaykur Rizespor yer alacak.

EN YÜKSEK KAPASİTE ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda karşılaşmalara ev sahipliği yapacak statlar arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu en fazla kapasiteye sahip stat olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesindeki verilere göre; Fatih Karagümrük’ün maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun kapasitesi 74 bin 753. Onun ardından Galatasaray’ın karşılaşmalarını oynadığı 52 bin 223 kapasiteli RAMS Park geliyor. Sarı-kırmızılıları, Fenerbahçe’nin kullandığı 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadyumu takip ediyor. Listenin dördüncü sırasında ise 42 bin 590 kapasite ile Beşiktaş’ın stadı bulunuyor. 42 bin kapasite ile Konyaspor’un ev sahipliğini yaptığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu da beşinci sırada yer alıyor.

HATAYSPOR, MERSİN'DE OYNAYACAK

Bu sezonun yeni takımlarından Pendikspor, müsabakalarını Pendik Stadı’nda oynuyor fakat şu an yenileme çalışmalarından dolayı bir süre rakiplerini Ümraniye Şehir Stadı’nda ağırlayacak. Hatay, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen yerlerden olduğundan dolayı Hatayspor maçlarını bu sezon Mersin’de oynayacak.

Süper Lig’de bu sezon yer alacak takımların oynayacakları statların kapasiteleri şöyle: