Süper Lig'de her maçın en çok konuşulan ismi onlar! Hakemlerin kazandığı para dudak uçuklattı!

TFF'nin 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı 29 hakem Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de Play-Off ile Ziraat Türkiye Kupası'nda orta hakem, 4'üncü hakem, VAR ve AVAR olarak birçok maçta görev aldı. Süper Lig ve VAR, AVAR hakemleri 10 ay üzerinden maaş alıyor.

Süper Lig hakemlerinde ise ödeme sistemi 3 kategoriye ayrılıyor. Birinci kategori 24 bin 750, ikinci kategori 21 bin ve üçüncü kategori ise 16 bin 50 TL. Ancak bu maaşlar tam olarak hakemlerin eline geçmiyor. TFF 2022-23 yılında başlattığı ceza sisteminde maç performansı ve gelen raporlara göre, bin ile 6 bin TL arasında artış veya eksilme gösterebiliyor. VAR ve AVAR hakemleri ise 10 ay üzerinden aylık, 10 bin TL maaş alıyor.

Türkiye'nin en çok tartışılan ve eleştirilen mesleklerinden biri olan hakemlik, Süper Lig seviyesinde oldukça yüksek kazanç sağlıyor. 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig, Türkiye Kupası ve Play-Off maçları eklenince, aylık gelirlerinin ortalaması daha yüksek oluyor.

İŞTE ORTALAMA GELİRLER

TFF'nin 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı hakem listesinde yer alan 29 ismin 2022-23 sezonunda görev yaptıkları maçlarda elde ettikleri ortalama gelirler: