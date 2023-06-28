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  4. Süper Lig'de her maçın en çok konuşulan ismi onlar! Hakemlerin kazandığı para dudak uçuklattı!

Süper Lig'de her maçın en çok konuşulan ismi onlar! Hakemlerin kazandığı para dudak uçuklattı!

28.06.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı 29 Süper Lig hakemi ile 12 VAR ve AVAR hakemleri 2022-23 sezonunda görev aldıkları maçlarda 22 milyon 930 bin 146 TL gelir elde etti.

TFF'nin 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı 29 hakem Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de Play-Off ile Ziraat Türkiye Kupası'nda orta hakem, 4'üncü hakem, VAR ve AVAR olarak birçok maçta görev aldı. Süper Lig ve VAR, AVAR hakemleri 10 ay üzerinden maaş alıyor.

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Süper Lig hakemlerinde ise ödeme sistemi 3 kategoriye ayrılıyor. Birinci kategori 24 bin 750, ikinci kategori 21 bin ve üçüncü kategori ise 16 bin 50 TL. Ancak bu maaşlar tam olarak hakemlerin eline geçmiyor. TFF 2022-23 yılında başlattığı ceza sisteminde maç performansı ve gelen raporlara göre, bin ile 6 bin TL arasında artış veya eksilme gösterebiliyor. VAR ve AVAR hakemleri ise 10 ay üzerinden aylık, 10 bin TL maaş alıyor.

Türkiye'nin en çok tartışılan ve eleştirilen mesleklerinden biri olan hakemlik, Süper Lig seviyesinde oldukça yüksek kazanç sağlıyor. 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig, Türkiye Kupası ve Play-Off maçları eklenince, aylık gelirlerinin ortalaması daha yüksek oluyor.

İŞTE ORTALAMA GELİRLER

TFF'nin 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı hakem listesinde yer alan 29 ismin 2022-23 sezonunda görev yaptıkları maçlarda elde ettikleri ortalama gelirler:

İŞTE HAKEMLER VE KAZANDIKLARI

ZORBAY KÜÇÜK

ZORBAY KÜÇÜK
751 bin 260 TL

ABDÜLKADİR BİTİGEN

ABDÜLKADİR BİTİGEN
737 bin 200 TL

ALİ ŞANSALAN

ALİ ŞANSALAN
710 bin 900 TL

VOLKAN BAYARSLAN

VOLKAN BAYARSLAN
695 bin 475 TL

KADİR SAĞLAM

KADİR SAĞLAM
664 bin 850 TL
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