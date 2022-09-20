YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci "İyilik Treni"nin Van'dan Pakistan'a uğurlanması töreninde konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci "İyilik Treni"nin Van'dan Pakistan'a uğurlanması töreninde konuştu:

20.09.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tüm acıyı belki dindirmez ama en azından Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu burada bir kez daha göstermek durumundayız. Çünkü bu kardeşlerimiz, zorda olduğumuz her daim yanımızda ilk gördüğümüz kardeşlerimiz olmuştur"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Van'dan Pakistan'a giden "İyilik Treni"nin uğurlanması töreninde, "Tüm acıyı belki dindirmez ama en azından Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu burada bir kez daha göstermek durumundayız çünkü bu kardeşlerimiz, zorda olduğumuz her daim yanımızda ilk gördüğümüz kardeşlerimiz olmuştur." dedi.

Van Valiliği koordinatörlüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 21 ilde hazırlanan 811 ton 330 kilogram ağırlığındaki 53 bin 950 gıda kolisi, Van Tren Garı'nda vagonlara yüklenerek Pakistan'a gönderildi.

Pakistan halkının yaralarını sarmak üzere yardım malzemelerini taşıyan trenin uğurlanması törenine katılan Kirişci, Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Millet olarak en büyük görevlerinin zor günlerde Pakistanlı kardeşlerinin yanında olmak, elindeki ekmeği bölüşmek ve paylaşmak olduğunu belirten Kirişçi, "Burada paylaştığımız ülkenin ismi, dost ve kardeş Pakistan'dır. Bir kez daha kardeşlerimizin yaşamış olduğu bu sel felaketinden dolayı acılarını paylaşıyoruz. Bu acıları paylaşmak yetmez. 39 vagonumuzda, 21 ilimizden toplamış olduğumuz yardımlar, vatandaşlarımızın gerçekten duaları, aziz milletimizin destekleri var. Tüm acıyı belki dindirmez ama en azından Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu burada bir kez daha göstermek durumundayız. Çünkü bu kardeşlerimiz, zorda olduğumuz her daim yanımızda ilk gördüğümüz kardeşlerimiz olmuştur." diye konuştu.

Afetlere karşı her zaman gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Rabb'im İslam coğrafyası olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde bu tür sel felaketlerini hiç kimseye yaşatmasın. Çünkü bu tahammül edilebilecek, katlanılabilecek bir acı ve sıkıntı değil ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Evet bunlar tabiat olayları, afetler vesaire ama biz de ülkeler olarak daha tedbirli, daha dikkatli olmalı ve bu afetler yaşanmadan alınması gereken tedbirleri almak durumundayız. İnsan olarak bizlere düşen bu tedbirleri zamanında ve yerinde almaktır. Pakistan'da muson yağmurlarının vermiş olduğu bir tahribat ve Pakistan tarihinde de eşi benzeri görülmemiş bu felaketten dolayı kardeşlerimizin acılarını bir kez daha paylaştığınızı belirtiyoruz. Van'ımızın bu güzel ilçesinden 39 vagondan müteşekkil bu trenimizi dualar eşliğinde kardeşlerimize ulaştıracağız. Rabb'im Pakistanlı kardeşlerimizin ve dünyada sıkıntı yaşayan bütün kardeşlerimizin sıkıntılarını, elemlerini gidersin. Bir daha da bu sıkıntıları yaşatmasın."

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da dünyadaki en yardımsever milletlerden birinin Türk halkı olduğunu ifade etti.

Türk milletinin kendi bağrından toparladığı yardım kolilerini Pakistan halkıyla buluşturacaklarını belirten Balcı, "Esasında buradan sadece yardım kolilerini göndermiyoruz. Bu, Türk halkının iyilik, güzellik, yardımseverlik ve dayanışma duygusunu Pakistanlı hemşerilerimize götüren bir trendir. Pakistan da bizim kardeşimiz, canımız ciğerimizdir. Onların zor günlerinde beraber olmaktan, yardımlaşma duygularımızı belirtmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "İyilik Treni"nin dualarla uğurlandığı törene, Bakan Kirişçi'nin eşi Hanife Kirişci, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile kurum amirleri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci "İyilik Treni"nin Van'dan Pakistan'a uğurlanması töreninde konuştu:

- "Tüm acıyı belki dindirmez ama en azından Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu burada bir kez daha göstermek durumundayız. Çünkü bu kardeşlerimiz, zorda olduğumuz her daim yanımızda ilk gördüğümüz kardeşlerimiz olmuştur"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Van'da

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Van'da

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Van'da

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Van'da

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Van'da

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Van'da

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Van'da

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Van'da

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Van'da

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Van'da

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van Pakistan

Van Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:23
Sabah
05:45
Öğle
12:05
İkindi
15:32
Akşam
18:15
Yatsı
19:32

Van Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Salı

Van Eczanesi
Ipekyolu
Yiğit Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Kışla Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.