TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu ve Karadeniz mahallelerinde belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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