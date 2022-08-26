YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

26.08.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu ve Karadeniz mahallelerinde belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ asayiş emniyet

Tekirdağ Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:23
Öğle
13:17
İkindi
17:01
Akşam
20:01
Yatsı
21:27
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar...

Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Öğrencilerinden içi sperm dolu prezervatif istedi

Öğrencilerinden içi sperm dolu prezervatif istedi

Skandalı böyle görüntüledi! Tek tek tespit etti

Skandalı böyle görüntüledi! Tek tek tespit etti

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.