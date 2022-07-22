YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden

22.07.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "Kamp, karavan, macera sevenler için Kanara Kanyonu fevkalade bir yer"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'daki Kanara Kanyonu, ziyaretçilerine tabiatla iç içe huzur dolu bir ortam sunuyor.

Saray ilçesinde Galata Deresi'nin yakınlarında bulunan kanyon, güzelliği ile doğaseverlere eşsiz seyir zevki yaşatıyor.

Ağaçların arasında yürüyüş yapılabilen kanyonda, ziyaretçiler çadır kurup kamp yapma fırsatı da buluyor.

Tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri ve kaya mezarları olarak kullanılan doğal kaya sığınakları da tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, doğal güzelliklerin her mevsim ziyaretçileri kente çektiğini söyledi.

Kanyonun doğasıyla insanlara huzur verdiğini ifade eden Hacıoğlu, "Kamp, karavan, macera sevenler için Kanara Kanyonu fevkalade bir yer. Gürgen, kayın ve kızılcık ağaçları ile çevrili, kaya mezarlarının da olduğu bir yer. Burada bulunan Güngörmez Mağarası'nın uzunluğu yaklaşık 40 metre ve 2019 yılında doğal sit alanı ilan edildi. Burası da ilgi çekiyor." dedi.

Hacıoğlu, insanların tatilde artık doğa ile iç içe zaman geçirebileceği yerleri tercih ettiğini dile getirdi.

Değişen turizmde eko turizmin ön plana çıktığına vurgu yapan Hacıoğlu, "Kanyonda insanlar kamp yapabiliyor, karavanları ile gelebiliyor, özellikle hafta sonları piknik için geliyor. Bölge aynı zamanda ilimizde en fazla manda yetiştiriciliğinin yapıldığı yer. Ziyaretçiler serinlemek için suya giren mandaları görme fırsatı bulabiliyor. Kaya mezarlarının, doğal güzelliklerin, harika bitki örtüsünün olduğu, suyun aktığı yer herkesin ilgisini çekiyor. Özellikle buranın İstanbul'a yakın olması önemli." diye konuştu.

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden

- İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "Kamp, karavan, macera sevenler için Kanara Kanyonu fevkalade bir yer"

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:50
Öğle
13:21
İkindi
17:18
Akşam
20:43
Yatsı
22:24
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.