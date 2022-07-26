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Tescillenen "Edirne ciğer sarma" lokanta menülerine girecek

26.07.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tescillenen "Edirne ciğer sarma" lokanta menülerine girecek

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), coğrafi işaretle tescillenen ciğer sarmanın kentteki lokantaların menülerine girmesi için çalışma başlattı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, odada düzenlediği basın toplantısında, ciğer sarma ile kentteki coğrafi işaretli ürün sayısının 10'a yükseldiğini söyledi.

Bu sayıyı artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Zıpkınkurt, "Şehirler coğrafi işaretli ürünlerini arttırdıkça gelen misafirler bu ürünlere talepte bulunuyorlar ve ürünün değeri artıyor. Ürünler işletmelerimiz açısından daha karlı hale gelebiliyor." dedi.

Zıpkınkurt, ciğer sarmanın bilinmesine rağmen birçok lokantanın menüsünde yer almadığını dile getirdi.

Yemeğin geniş kitlelerce tanınması için çalışacaklarını ifade eden Zıpkınkurt, şöyle konuştu:

"Ciğer sarmayı esnaf lokantalarının menülerine sokmak için çalışmalarımız var. Edirne'de belirli yerlerde var ama önümüzdeki günlerde odamızdan bir heyet şehirdeki esnaf lokantalarını gezerek ciğer sarmayı menülerine koymaları için çalışmalar yapacaklar. Standart bir yemek coğrafi işaretli olduğu zaman üzerine yüzde yirmi daha fazla kar koyabilirsiniz. Bu, gelen misafiri de rahatsız etmez. Yöresel ve coğrafi işaretli bir ürün yiyor. Dolayısıyla işletmeler açısından karlı bir çalışma olur."

Zıpkınkurt, acıbadem kurabiyesi, Lalapaşa karakovan balı, aynalı süpürge ve bademli kurabiye için de coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını belirtti.

ETSO Meclis Başkanı Emre Alp ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda ciğer sarma ikram edildi.

Kentte coğrafi işaret alan 10'uncu ürün olan ciğer sarma, kuzu ciğerinin zarından ayıklanıp doğranarak iç pilavla harmanlanmasıyla hazırlanıyor.

Kuzunun karın zarı olarak da bilinen "kuzu gömleği" ile sarılan iç pilav, fırında pişirilip servis ediliyor.

Tescillenen "Edirne ciğer sarma" lokanta menülerine girecek

Tescillenen "Edirne ciğer sarma" lokanta menülerine girecek

Tescillenen "Edirne ciğer sarma" lokanta menülerine girecek

Tescillenen "Edirne ciğer sarma" lokanta menülerine girecek

Tescillenen "Edirne ciğer sarma" lokanta menülerine girecek

Tescillenen "Edirne ciğer sarma" lokanta menülerine girecek

Tescillenen "Edirne ciğer sarma" lokanta menülerine girecek

Tescillenen "Edirne ciğer sarma" lokanta menülerine girecek

Tescillenen "Edirne ciğer sarma" lokanta menülerine girecek

Tescillenen "Edirne ciğer sarma" lokanta menülerine girecek

Tescillenen "Edirne ciğer sarma" lokanta menülerine girecek

Tescillenen "Edirne ciğer sarma" lokanta menülerine girecek

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