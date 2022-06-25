YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. THK Havacılık Festivali, Eskişehir'de başladı

THK Havacılık Festivali, Eskişehir'de başladı

25.06.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THK Havacılık Festivali, Eskişehir'de başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen "Havacılık Festivali" başladı.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, kurumun Havacılık Eğitim Merkezi'ndeki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, İnönü tesislerinin modern, geniş imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Sportif havacılığın kalbi olan İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nin yıl boyunca planör, paraşüt, yelkenkanat, yamaç paraşütü, model uçak gibi branşlarda yüzlerce gence, havacılık sevdalılarına eğitim verdiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar kapsamlı, büyük yatırımlı ve sportif havacılık konusunda yetişmiş birbirinden değerli hocaların bulunduğu merkezi bulmanız mümkün değil. Havacılık tutkunlarının yaz ve kış merkezlerle temaslarını hiç kesmek istemiyoruz. Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz festivalimizi başlattık. Yıllarca her yıl sportif havacılığı icra eden, bu alana yönelik hizmet sunan ve üretim yapan tüm paydaşlarımızla daha güzelini birlikte yaparak devam etmeyi temenni ediyoruz."

Kaya, bu sene Kurban Bayramı'nda vekalet yoluyla kurban kesimi uygulamasına geri döneceklerini anlattı.

Uygulama hakkında bilgi veren Kaya, şunları kaydetti:

"Yurt dışında iki ülkede Bangladeş ve Togo'da, Türkiye'de ise Ankara'da ilk olarak başlayacağımız vekalet kurban kesimi ile yeniden kendi geleneksel hizmet ve gelir temini alanlarımıza dönüş yapıyoruz. Bu faaliyetler sonucu gençlerimize daha çok havacılık hizmeti vermeyi planlıyoruz. Kurban kesim hizmetleri artık daha fazla talep gördüğünden, Türk Hava Kurumundan bu hizmeti bekleyen destekçilerimize vereceğiz ve inşallah kaldığımız yerden yeniden alnımızın akıyla yürütmeye devam edeceğiz."

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, aralarında THK Kayyum Heyeti Başkanı Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ilk kez planör uçuşu deneyimi yaşadı.

Festival yarın sona erecek.

THK Havacılık Festivali, Eskişehir'de başladı

THK Havacılık Festivali, Eskişehir'de başladı

THK Eskişehir'de havacılık festivali başladı

THK Eskişehir'de havacılık festivali başladı

THK Eskişehir'de havacılık festivali başladı

THK Eskişehir'de havacılık festivali başladı

THK Eskişehir'de havacılık festivali başladı

THK Eskişehir'de havacılık festivali başladı

THK Eskişehir'de havacılık festivali başladı

THK Eskişehir'de havacılık festivali başladı

THK Eskişehir'de havacılık festivali başladı

THK Eskişehir'de havacılık festivali başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Eskişehir Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:25
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:24
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.