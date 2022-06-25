THK Havacılık Festivali, Eskişehir'de başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen "Havacılık Festivali" başladı.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, kurumun Havacılık Eğitim Merkezi'ndeki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, İnönü tesislerinin modern, geniş imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Sportif havacılığın kalbi olan İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nin yıl boyunca planör, paraşüt, yelkenkanat, yamaç paraşütü, model uçak gibi branşlarda yüzlerce gence, havacılık sevdalılarına eğitim verdiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar kapsamlı, büyük yatırımlı ve sportif havacılık konusunda yetişmiş birbirinden değerli hocaların bulunduğu merkezi bulmanız mümkün değil. Havacılık tutkunlarının yaz ve kış merkezlerle temaslarını hiç kesmek istemiyoruz. Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz festivalimizi başlattık. Yıllarca her yıl sportif havacılığı icra eden, bu alana yönelik hizmet sunan ve üretim yapan tüm paydaşlarımızla daha güzelini birlikte yaparak devam etmeyi temenni ediyoruz."

Kaya, bu sene Kurban Bayramı'nda vekalet yoluyla kurban kesimi uygulamasına geri döneceklerini anlattı.

Uygulama hakkında bilgi veren Kaya, şunları kaydetti:

"Yurt dışında iki ülkede Bangladeş ve Togo'da, Türkiye'de ise Ankara'da ilk olarak başlayacağımız vekalet kurban kesimi ile yeniden kendi geleneksel hizmet ve gelir temini alanlarımıza dönüş yapıyoruz. Bu faaliyetler sonucu gençlerimize daha çok havacılık hizmeti vermeyi planlıyoruz. Kurban kesim hizmetleri artık daha fazla talep gördüğünden, Türk Hava Kurumundan bu hizmeti bekleyen destekçilerimize vereceğiz ve inşallah kaldığımız yerden yeniden alnımızın akıyla yürütmeye devam edeceğiz."

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, aralarında THK Kayyum Heyeti Başkanı Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ilk kez planör uçuşu deneyimi yaşadı.

Festival yarın sona erecek.