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Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü

09.08.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü

Tokat'ın Turhal ilçesinde devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Baraj inşaatında çalışan Erol Tunçöz'ün (52) kullandığı 06 FV 3424 plakalı taş yüklü kamyon, Yazıtepe mevkisindeki dağ yolunda yamaca devrildi.

Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kamyonun altında kalan Tunçöz, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücünün cenazesi, Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü

Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü

Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü

Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü

Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü

Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü

Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü

Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü

Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü

Tokat'ta devrilen taş yüklü kamyonun altında kalan sürücü öldü

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