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Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

09.09.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Bektaş Eryılmaz'ın kullandığı 34 DEL 549 plakalı hafif ticari araç, Gaziosmanpaşa Caddesi'nde Oktay Yüce idaresindeki 60 FD 244 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Hüsniye ve Salih Özdemir ile Burçin, Gülfidan ve Ceyda Yüce yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat Turhal

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