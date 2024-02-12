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  4. Torreira yeni yaşını güzel dansçılarla kutladı! Devrim Özkan yorumları gecikmedi

Torreira yeni yaşını güzel dansçılarla kutladı! Devrim Özkan yorumları gecikmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Lucas Torreira 28 yaşını yakın arkadaşlarıyla kutladı. Uruguaylı futbolcuyu doğum gününde takım arkadaşları yalnız bırakmazken güzel dansçılar da dikkat çekti. Torreira'nın paylaşımlarına ise Devrim Özkan yorumları gecikmedi.

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın büyük aşkı bitince sosyal medya bu çifti konuşmuştu. Ayrılık sonrası dağıldığı konuşulan futbolcu 28. yaşını bastı.


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Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, doğum gününde takım arkadaşları ve dostlarıylaydı. Dansçılar eşliğinde 28 yaşına giren Torreira'nın keyfi de yerindeydi.

Güzel dansçılarla eğlenen futbolcunun o halleri sosyal medyada da gündem oldu.

Lucas Torreira'nın o hallerini görenler "Devrim Özkansız da iyiymiş", "Şimdi Devrim düşünsün", "Ayrılı yaramış" yorumları geldi.

GS'li futbolcu kendisine gelen yorumlara ve iyi dileklere "Mesajlarınız için herkese teşekkürler" dedi.

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