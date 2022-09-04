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Tortum Şelalesi'nde sonbahar mevsiminde hafta sonu yoğunluğu

04.09.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olan Tortum Şelalesi, her mevsim güzelliği ve coşkun akan suyuyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelenleri ağırlıyor - İstanbul'dan şelaleye gelen Mehmet Topçu: - "İlk defa Tortum Şelalesi'ne geldik, görünce çok beğendik. Geldiğimize değdi"

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, doğal güzelliği ve coşkun akan suyuyla sonbahar mevsiminde de hafta sonu çok sayıda turisti ağırlıyor.

Valilik koordinesinde, Büyükşehir ile Uzundere belediyeleri, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle, şelale çevresine yaklaşık 9 milyon liralık yatırım yapıldı.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Uzundere ilçesindeki şelale, her mevsim ayrı doğal güzelliği ve dönem dönem coşkun akan suyuyla yerli ve yabancı misafirlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Afrika'daki Vietorio Şelalesi ile Amerika'daki Nigara Şelalesi'nin ardından 48 metreden aşağı düşen suyuyla dünyanın en yüksek 3'üncü, Türkiye'nin ise en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi, hafta sonu çevre illerin yanı sıra tur otobüsleriyle Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelenleri ağırlıyor.

Şelalenin çevresinde gezen vatandaşlar, aileleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çekip o anları kaydediyor.

Bazı vatandaşların ise şelalede yüzerek serinlemeye çalıştığı görüntülendi.

İstanbul'dan gelen Mehmet Topçu, AA muhabirine, şelale ve çevre düzenlemesinin çok güzel olduğunu belirterek, "İlk defa Tortum Şelalesi'ne geldik, görünce çok beğendik. Geldiğimize değdi. Herkesin mutlaka gelmesini tavsiye ederim." dedi.

Ankara'dan gelen Musap Keskin de şelale etrafındaki yürüyüş yollarının çok güzel yapıldığını aktararak, "Uzun zamandır topraklarımıza gelemiyorduk. Gezdik, gördük, stresimizi attık. Hafta sonu bayağı kalabalık." diye konuştu.

Şelalede tesis işleten Recep Ata ise yaz mevsiminde şelaleye yoğun ziyaretçi geldiğini söyledi.

Şelaleyi hafta sonu yaklaşık 3 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Ata, şunları kaydetti:

"Karadeniz ve Güney illerinden turlarla gelenler çok. Gürcistan'dan, komşu ülkelerden gelenler var, Avrupa'dan bu yaz biraz az gelen oldu. Burada her türlü yiyecek içecek imkanı var. Valimiz ve yetkililerin şelaleye çok büyük katkıları oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz."

Tortum Şelalesi'nde sonbahar mevsiminde hafta sonu yoğunluğu

- Dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olan Tortum Şelalesi, her mevsim güzelliği ve coşkun akan suyuyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelenleri ağırlıyor - İstanbul'dan şelaleye gelen Mehmet Topçu: - "İlk defa Tortum Şelalesi'ne geldik, görünce çok beğe

Tortum Şelalesi'nde sonbahar mevsiminde hafta sonu yoğunluğu

Tortum Şelalesi'nde sonbahar mevsiminde hafta sonu yoğunluğu

Tortum Şelalesi'nde sonbahar mevsiminde hafta sonu yoğunluğu

Tortum Şelalesi'nde sonbahar mevsiminde hafta sonu yoğunluğu

Tortum Şelalesi'nde sonbahar mevsiminde hafta sonu yoğunluğu

Tortum Şelalesi'nde sonbahar mevsiminde hafta sonu yoğunluğu

Tortum Şelalesi'nde sonbahar mevsiminde hafta sonu yoğunluğu

Tortum Şelalesi'nde sonbahar mevsiminde hafta sonu yoğunluğu

Tortum Şelalesi'nde sonbahar mevsiminde hafta sonu yoğunluğu

Tortum Şelalesi'nde sonbahar mevsiminde hafta sonu yoğunluğu

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Anahtar Kelimeler:
tortum şelalesi tur ziyaret

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