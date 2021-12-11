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Trakya'daki barajların doluluk oranı geçen yıla göre 151 milyon metreküp arttı

11.12.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da geçen yıl aralıkta 361 milyon 581 bin metreküp ölçülen barajlardaki su miktarı, bu senenin aynı ayında 512 milyon 811 bin metreküpe çıktı - Trakya bazında barajlarda su miktarı en çok Kırklareli'nde arttı

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da aralık ayındaki yağışlar, geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen barajlardaki su seviyesini yükseltti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da 14 barajdaki su miktarı, geçen yılın aralık ayına göre 151 milyon 230 bin metreküp arttı.

Edirne'de Aralık 2020'de 187 milyon 479 bin metreküp su bulunan 6 barajdaki su seviyesi, bu yılın aynı ayında 198 milyon 846 bin olarak ölçüldü.

Kentteki 4 barajda su seviyesinde artış olurken, Hamzedere'de su miktarı 126 milyon 220 bin metreküpten 120 milyon 650 bin, Sultanköy'de 17 milyon 460 bin metreküpten 10 milyon 148 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yılın aralıkta 59 milyon 303 bin metreküp ölçülen 4 barajdaki su miktarı 163 milyon 235 bine yükseldi.

Trakya bazında barajlarda su miktarı en çok artan il Kırklareli oldu. Bu kentte 4 barajdaki su seviyesi yüzde 31 arttı.

Tekirdağ'da ise 2020'de 114 milyon 799 bin metreküp olan 4 barajın su seviyesi, bu yıl 150 milyon 730 bin metreküpe yükseldi.

Buna göre barajlardaki doluluk oranı Edirne'de yüzde 45'ten 48'e, Kırklareli'nde yüzde 17'den 48'e, Tekirdağ da ise yüzde 33'ten 43'e yükseldi.

Trakya'daki 14 barajın su seviyesi yüzde 14 artmış oldu.

Barajların 10 Aralık 2020 ve 10 Aralık 2021'deki doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİl10.12.2020 Hacim (milyon m3)10.12.2021 Hacim (milyon m3)10.12.2020 Doluluk Oranı %10.12.2021 Doluluk Oranı %SüloğluEdirne14,39930,2003267AltınyazıEdirne1.6003,534410HamzadereEdirne126,220120,6506158KadıköyEdirne4,3207,514813SultanköyEdirne17,46010,1486538Y.KarpuzluEdirne23,48026,8005361ArmağanKırklareli18,38833,4853565ÇayırdereKırklareli4.97010,3161736KayalıköyKırklareli9,50259,772640KırklareliKırklareli26,44359,6622353ÇokalTekirdağ93,630122,5104660KaraidemirTekirdağ7,37014,096713NaipköyTekirdağ9,0079,2624243TürkmenliTekirdağ4,7924,8623132

Trakya'daki barajların doluluk oranı geçen yıla göre 151 milyon metreküp arttı

- Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da geçen yıl aralıkta 361 milyon 581 bin metreküp ölçülen barajlardaki su miktarı, bu senenin aynı ayında 512 milyon 811 bin metreküpe çıktı - Trakya bazında barajlarda su miktarı en çok Kırklareli'nde arttı

Trakya'daki barajların doluluk oranı geçen yıla göre 151 milyon metreküp arttı

Trakya'daki barajların doluluk oranı geçen yıla göre 151 milyon metreküp arttı

Trakya'daki barajların doluluk oranı geçen yıla göre 151 milyon metreküp arttı

Trakya'daki barajların doluluk oranı geçen yıla göre 151 milyon metreküp arttı

Trakya'daki barajların doluluk oranı geçen yıla göre 151 milyon metreküp arttı

Trakya'daki barajların doluluk oranı geçen yıla göre 151 milyon metreküp arttı

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