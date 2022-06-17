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Trakya'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

17.06.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'daki okullarda öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Edirne'de 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 2. dönemi sonunda toplam 291 okulda 55 bin 417 öğrenci karne aldı.

İnönü İlköğretim Okulunda düzenlenen törende Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı öğrencilere karnelerini verdi.

Uysal, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirterek, karne alan öğrencileri tebrik etti.

Uysal, YKS'ye girecek tüm öğrencilere de başarılar diledi.

Kırklareli'nde 51 bin 537 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Ziya Gökalp İlkokulunda düzenlenen törende Vali Birol Ekici, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan öğrencilere karnelerini dağıttı.

Karnelerini alan öğrencilerin heyecan yaşadığı gözlendi.

Tekirdağ'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 201 bin 143 öğrenci tatile girdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesinde Mehmet İhsan Keskin İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıtarak, çeşitli hediyeler verdi.

Trakya'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Trakya'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Trakya'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Trakya'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Trakya'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Trakya'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Trakya'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Trakya'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Trakya'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Trakya'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Trakya'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Trakya'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

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