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Transferin son gününde ortalık karıştı! Fenerbahçe anlaştı, Beşiktaş aldı...

08.09.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Transfer tescil sezonunun son saatlerine girilirken, transfer bombaları ardı ardına geliyor. Son olarak ismi Fenerbahçe ile anılan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Tayyip Talha Sanuç

Tayyip Talha Sanuç

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Transferin son saatlerine girilirken flaş gelişmeler yaşanıyor. Özellikle ligin 4 büyük ekibi transferde atağa kalkarken, Fenerbahçe'nin gündemin olan Adan Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç transferinde Beşiktaş mutlu sona uılaştı.

F.BAHÇE ANLAŞTI BEŞİKTAŞ ALDI!

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beIN Sports'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in anlaşma sağladığı iddia edilen oyuncu için devreye giren Beşiktaş, oyuncunun kulübü Adana Demirspor'a teklifte bulundu ve Adana ekibi bu teklifi kabul etti.

ÇEBİ TEKLİF YÜKSELTTİ

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Fenerbahçe Adana Demirspor ve Tayyip Talha Sanuç ile anlaştı fakat Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı aradı ve teklifi yükselttiği de gelen bilgiler arasında.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

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22 yaşındaki savunmacının bu akşam 21.30'da İstanbul'da olması beklenirken, Tayyip Talha için Siyah-Beyazlılar'ın 1.5 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan pay şeklinde bir sözleşme önerdiği, sözleşmenin ise 4 yıllık olduğu öğrenildi.

TAYYİP TALHA SANUÇ FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe
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