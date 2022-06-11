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Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

11.06.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonunca organize edilen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapıldı.

Doğubayazıt ilçe merkezinde 24 ilden gelen yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla başlayan yarış, İshak Paşa Sarayı önünde tamamlandı.

Sıcak havada zorlu patika yollarda derece elde etmek için ter döken sporcular, 18 yaş altı ve 20 yaş altı kategorilerinde 6 kilometre, büyükler kategorisinde ise 12 kilometrede koştu.

Yarışmaların ardından saray avlusunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Doğubayazıt Kaymakam Vekili ve Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, bu tarz organizasyonların bölgenin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilisi Muzaffer Karadeniz de her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

İlçedeki iş insanı Barış Çoktin'in sponsor olduğu organizasyonda, kategorilerinde birinci olan sporculara 7 bin, ikincilere 5 bin, üçüncülere 3 bin, dördüncülere 2 bin ve beşincilere de bin liralık hediye çekleri verildi.

Programa Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, ilçe protokolu ve vatandaşlar da katıldı.

Yarışmalarda dereceye girenler şöyle:

- Büyük kadınlar:

1. Bahar Atalay

2. Gizem Nur Keskin

3. Selma Çakmak

- Büyük erkekler:

1. Saffet Elkatmış

2. Abdullah Çakır

3. Hakan Buğanlı

- 20 Yaş altı kadınlar:

1. Merve Karakaya

2. Yağmur Avinçli

3. Dilan Çukurçam

- 20 yaş altı erkekler:

1. Mervan Haykır

2. Ali Demir

3. Metin Uysal

- 18 yaş altı kızlar:

1. Berfin Gümüş

2. Berivan Topuz

3. Zeynep Ertaş

18 yaş altı erkekler:

1. Utku Göler

2. Emre Durun

3. Barış Dmeirtaş

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı

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