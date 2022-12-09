SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Türkiye Futbol Federasyonu Göztepe Altay maçı için kararını verdi! İki takım da hükmen mağlup

Türkiye Futbol Federasyonu Göztepe Altay maçı için kararını verdi! İki takım da hükmen mağlup

09.12.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki takımı da 3-0 hükmen mağlup ilan etti. TFF'den yapılan açıklamada "Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca her iki takımın da (3-0) hükmen yenik sayılmalarına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Altay maçında yaşanan olayların ardından her iki takımın da 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.12.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında hakem Emre Kargın tarafından 22. dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçına ilişkin değerlendirmede bulunmuştur.

Yönetim Kurulu söz konusu karşılaşma ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca her iki takımın da (3-0) hükmen yenik sayılmalarına karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

İŞTE O ANLAR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Göztepe spor toto türkiye futbol federasyonu ak maçı emre kargın spor tot spor to maçın da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Batshuayi'den Beşiktaş'a büyük kıyak!

Batshuayi'den Beşiktaş'a büyük kıyak!

Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın alıyor!

Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın alıyor!

Beşiktaş'ta ikinci Caner Erkin dönemi yakın

Beşiktaş'ta ikinci Caner Erkin dönemi yakın

Süper Lig'in lideri Galatasaray! Fenerbahçe'yi de geride bıraktı

Süper Lig'in lideri Galatasaray! Fenerbahçe'yi de geride bıraktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.