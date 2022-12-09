Türkiye Futbol Federasyonu Göztepe Altay maçı için kararını verdi! İki takım da hükmen mağlup

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Altay maçında yaşanan olayların ardından her iki takımın da 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.12.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında hakem Emre Kargın tarafından 22. dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçına ilişkin değerlendirmede bulunmuştur.

Yönetim Kurulu söz konusu karşılaşma ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca her iki takımın da (3-0) hükmen yenik sayılmalarına karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"