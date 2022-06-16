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Türkiye İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini Manisa'da açtı

16.06.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini Manisa'da açtı

MANİSA (AA) - Türkiye İş Bankasının çiftçilere yönelik çözümler sunacağı "tarım ihtisas şubesi", Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, törende yaptığı konuşmada, ilk tarım ihtisas şubesini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tarım ihtisas şubelerinin kendileri için bir "milat" olacağını dile getiren Aran, şöyle konuştu:

"Böyle bereketli bir ovada ilk tarım ihtisas şubesini açıyor olmak bize heyecan veriyor. Bankacılık değişiyor, evriliyor. Aslında her iş birbirine yaklaşıyor, içinde bulunduğumuz dijitalleşme döneminde şekil değiştiriyor. Bu süreçte bankacılık ve tarım da sadece olduğu gibi kalmıyor. Bütün konular iç içe geçmeye başlıyor. Eğer siz iyi bir banka ve iyi bir çiftçiyseniz işinizi kendi başınıza çok iyi yapabiliyorsunuz ama bir araya geldiğiniz zaman çok daha mükemmel hale geliyoruz."

Aran, tarım ihtisas şubelerinde sadece finansmanı değil, teknolojiyi de çiftçilerle buluşturacaklarını ifade etti.

Amaçlarının çiftçileri desteklermiş gibi yaparak onları ekonomik açıdan zor duruma düşüren krediler vermek olmadığını vurgulayan Aran, "İyi bir çiftçi, iyi bir yazılımcı ve iyi bir bankacı bir araya geldiğinde bu ülkede yazılamayacak bir başarı hikayesi, aşılamayacak engel yok." dedi.

Aran, Saruhanlı'daki tarım şubesinden edinecekleri tecrübeyle, gelecek dönemde tarımda öne çıkan diğer bölgelerde de ihtisas şubeleri açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Aran'ın konuşmasının ardından Türkiye İş Bankasının tarım ihtisas şubesi, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ve bankanın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla açıldı.

Türkiye İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini Manisa'da açtı

Türkiye İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini Manisa'da açtı

Türkiye İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini Manisa'da açtı

Türkiye İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini Manisa'da açtı

Türkiye İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini Manisa'da açtı

Türkiye İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini Manisa'da açtı

Türkiye İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini Manisa'da açtı

Türkiye İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini Manisa'da açtı

Türkiye İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini Manisa'da açtı

Türkiye İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini Manisa'da açtı

Türkiye İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini Manisa'da açtı

Türkiye İş Bankası, ilk tarım ihtisas şubesini Manisa'da açtı

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