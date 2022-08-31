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Türkiye MotoFest etkinliği, Afyonkarahisar'da başladı

31.08.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye MotoFest etkinliği, Afyonkarahisar'da başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye MotoFest etkinliği başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Türkiye MotoFest'in Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde bugün kapılarını tüm Türkiye ve dünyaya açtığını söyledi.

"Dünya Afyonkarahisar'da buluşuyor" sloganıyla başladıkları ve bugün 5'incisinin startını verdikleri organizasyonun Türkiye ve spor turizmi adına çok önemli olduğunu aktaran Akülke, "MotoFest'in ardından Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağı burada gerçekleştirilecek. 36 ülkeden 150'ye yakın sporcu katılacak. Cumartesi ve pazar günü kıyasıya mücadele olacak. Çünkü 4 kategoride yapılacak şampiyonanın 3 kategorisindeki şampiyonlar, Afyonkarahisar ve Türkiye'de belli olacak." ifadelerini kullandı.

MXGP'de final ödüllerinin de Afyonkarahisar'da verileceğini belirten Akülke, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede bugün kapısını açtığımız Türkiye MotoFest'te 50'ye yakın spor etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı sportif aktiviteler, sponsorların yaptığı etkinlikler, 5 gün boyunca da 10 muhteşem konserle Türkiye'nin en büyük festivali hatta Avrupa'nın en büyük festivaline Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında imza atacağız."

Festival etkinlikleri kapsamında ilk gün Gökçe, Yüksek Sadakat ve Sagopa Kajmer konser verdi.

Türkiye MotoFest etkinliği, Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye MotoFest etkinliği, Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye MotoFest etkinliği, Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye MotoFest etkinliği, Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye MotoFest etkinliği, Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye MotoFest etkinliği, Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye MotoFest etkinliği, Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye MotoFest etkinliği, Afyonkarahisar'da başladı

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Afyonkarahisar Türkiye Motosiklet Federasyonu

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