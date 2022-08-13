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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

13.08.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde Motokros Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, sıralama turları ve ilk etap mücadeleleri gerçekleştirildi.

"Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla altı ayaktan oluşan şampiyonanın Kartepe yarışında endurocular, birbirinden zorlu yapay engelleri geçmek için mücadele etti.

Yarın sona erecek şampiyonada, Süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılacak.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

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