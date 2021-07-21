TV8 neden donuyor? PSV Galatasaray maçı ve TV8 neden çekmiyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçı PSV Galatasaray maçı TV8 üzerinden bugün yayınlanıyor. Vatandaşlar yayın esnasında meydana gelen donma ve kesintilerin nedenini merak ediyor. Peki TV8 neden donuyor, PSV Galatasaray maçı neden çekmiyor?