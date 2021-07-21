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TV8 neden donuyor? PSV Galatasaray maçı ve TV8 neden çekmiyor?

21.07.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçı PSV Galatasaray maçı TV8 üzerinden yayınlanmakta. Yayın esnasında meydana gelen donmalar sonrası vatandaşlar yayının donma nedenini araştırmaya koyuldu. Peki TV8 neden donuyor? PSV Galatasaray maçı ve TV8 neden çekmiyor? İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçı PSV Galatasaray maçı TV8 üzerinden bugün yayınlanıyor. Vatandaşlar yayın esnasında meydana gelen donma ve kesintilerin nedenini merak ediyor. Peki TV8 neden donuyor, PSV Galatasaray maçı neden çekmiyor?

TV8 neden donuyor?

Günlerdir futbolseverler tarafından heyecanla beklenen PSV Galatasaray maçı bugün oynanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maç olan PSV Galatasaray maçı TV8 ekranlarından yayınlanıyor.
Ancak yayın sırasında yaşanan donmalar ve kesintiler bu akşam gündem haline geldi.
Galatasaray PSV maçını seyreden vatandaşlar kesintilerin nedenini araştırmaya koyuldu. İlgiyle takip edilen ve Hollanda'da gerçekleştirilen müsabakanın Hollanda kaynaklı servis sağlayıcılardan ülkemize iletildiği, bu sebeple yayında kesintiler yaşandığı bildirildi.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü TV8
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