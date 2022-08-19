SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. UEFA olağanüstü toplandı! 'Tokmak' skandalı sonrası karar "Maç iptali..."

UEFA olağanüstü toplandı! 'Tokmak' skandalı sonrası karar "Maç iptali..."

19.08.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu ilk mücadelesinde Avusturya ekibi Avusturya Wien ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla Sarı-Lacivertliler olurken, maç önü ve maç esnasında yaşananlar mücadeleye gölge düşürdü. Karşılaşmanın 43. dakikasında başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Avusturya Wien tribünlerinden 'davul tokmağı' atılırken, yaşanan bu çirkin durum sonrası UEFA ayaklandı. İşte detaylar...

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i Joshua King ve Serdar Dursun'un ayağından gelen gollerle 2-0 mağlup ederken rövanş karşılaşması öncesi önemli bir avantajı cebine koymayı başardı.

Avusturya'da oynanan mücadelede maç önü ve maç esnasında da çirkin olaylar yaşanırken, Sarı-Lacivertliler'in 1-0 üstün olduğu esnada devam eden mücadelenin 43. dakikasında Austria Wien taraftarı sahaya yabancı madde yağdırmaya başladı.

DAVUL TOKMAĞI ATILDI!

3513393_810x458

Bu sırada Austria Wien tribünlerinden atılan davul tokmağı, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’a isabet etti. Altay Bayındır’ın göğsüne isabet eden davul tokmağı ile yere yığılmasından sonra maç durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası mücadele 45. dakikadan itibaren tekrar başladı. Tribünlerin tansiyonunu yatıştırmaya çalışan Austria Wien oyuncuları taraftarlara sakin olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

A. WIEN DİSKALİFİYE OLABİLİR!

523

Yaşanan bu durum sonrası UEFA yetkilileri harekete geçerken, Avusturya kulübü UEFA Avrupa Ligi'nden diskalifiye edilmesinin yanı sıra, ciddi bir para cezası ile de karşı karşıya.

TOKMAĞIN SAHİBİ ARANIYOR!

19082022166086036791f2bf40

Yaşanan bu olaylar Avusturya basınında da geniş yankı bulurken, Kurier gazetesinin haberine göre; A. Wien yönetimi, Türk kaleciyi göğsünden vuran ve maçı yarıda bırakmanın eşiğine getiren davul tokmağını atanı arıyor.

VİDEOLAR İZLENECEK

62fe9b90ae298b8c606b4ec9

Karşılaşmada yaşanan bu çirkin olayın failinin kimliği henüz belirlenemezken, atan kişinin davulcu mu yoksa davulcunun tokmağını alan bir taraftar mı olduğu da netleşmiş değil... Avusturya Wien yönetiminin faili belirlemek için tribün görüntülerini izleyerek olayın netlik kazanması bekleniyor.

"MAÇ İPTAL OLABİLİRDİ"

Screenshot_1

Öte yandan kaleci Altay Bayındır, yabancı maddenin isabet etmesi sonrası bir süre yerde kalırken, kalkıp oyuna devam etti. Avusturya gazetesi bu detayın da altını çizeken, Altay’ın oyuna devam edebileceğini söylemesi üzerine hakemin maçı devam ettirdiği, aksi bir durumda maçın tatil edilmenin eşeğinden döndüğü belirtildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!

image (1)

Öte yandan A. Wien taraftarları arasında Viyana sokaklarında yer yer kavgalar yaşandı. Karşılaşma öncesi tam 253 suç rapor edildi. Polise göre, Reumannplatz bölgesinde ahşap ve demir çubuklarla iki tarafın fanatikleri birbirine girdi. Sadece 1 kişi tutuklandı.

F.BAHÇELİLER'E SALDIRDILAR!

image

Yerel polise göre, Viyana'nın 10. bölgesindeki Reumannplatz bölgesinde sabah saat 00.45 sıralarında iki taraftar grubu arasında çatışma çıktı. Soruşturmaya göre 30'a yakın Avusturyalı taraftar, 50'ye yakın Fenerbahçe taraftarına ahşap ve demir çubuklarla saldırdı. Çatışmada iki kişi yaralanırken, Viyana polis olayları biber gazı kullanarak sonlandırdı. Biber gazından zarar görenler hastaneye kaldırıldı.

AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Altay Bayındır son dakika fenerbahçe tokmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

Ünlü gazeteci duyurdu! Cengiz Ünder...

Ünlü gazeteci duyurdu! Cengiz Ünder...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

'Beni utandırdı' Yıldız isme olay yorum!

'Beni utandırdı' Yıldız isme olay yorum!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Birilerine karşı güveniniz tamamen yok olabilir

Birilerine karşı güveniniz tamamen yok olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.