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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

26.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vasyl Bodnar: - "İnanıyorum ki Türkiye'nin de destekleri sayesinde en yakın zamanda barışa kavuşacağız ve savaştan önceki hale döneceğiz, iş birliğimizi devam ettireceğiz"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "İnanıyorum ki Türkiye'nin de destekleri sayesinde en yakın zamanda barışa kavuşacağız ve savaştan önceki hale döneceğiz, iş birliğimizi devam ettireceğiz." dedi.

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünce düzenlenen "Sakarya Diplomasi Akademisi" programına katılmak için kente gelen Bodnar, Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediye binası önünde mehter takımıyla karşılanan Bodnar'a, başkan Ekrem Yüce tarafından yöresel ürünler hediye edildi.

Büyükelçi Bodnar, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, iş birliğinin artırılması gerektiğini kaydetti.

İki ülkenin çok ortak noktası bulunduğunu belirten Bodnar, Sakarya ve Ukrayna'daki bir kent arasında kardeş şehir protokolü imzalanması için çalışma yapacaklarını dile getirdi.

- "Bizim için bu bağımsızlık savaşıdır"

Bodnar, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"En büyük sorunumuz, süren savaş. Saldırılara elimizden geldiğince karşı koymaya çalışıyoruz çünkü onlar bizim toprağımıza geldi, biz kimseye saldırmadık. Türkiye 100 yıl önce nasıl savaştıysa ve düşmanlarına nasıl karşı koyduysa biz de modern tarihi yazarız, biz de kazanırız diye düşünüyoruz. Bizim için bu bağımsızlık savaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu desteklerinin bir örneği olarak yakın zamanda bizim esirlerimizin Rus zindanından dönmesi oldu. Esirlerden bir kısmı Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğunda Türkiye'de bulunuyor."

Türkiye'de imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla Ukrayna'nın dünyaya açık olduğunu ve yardım etmek istediğini gösterdiğini aktaran Bodnar, "Cumhurbaşkanlarımız arasında çok güvenli ilişkiler var. İlgili kurumlar yakın temasta bulunuyor. İnanıyorum ki Türkiye'nin de destekleri sayesinde en yakın zamanda barışa kavuşacağız ve savaştan önceki hale döneceğiz, iş birliğimizi devam ettireceğiz. Ukrayna ve Türkiye barış istiyor ve bu barışa kavuşmak bizim ortak görevimizdir." diye konuştu.

Bodnar, Türk İHA'larının topraklarını savunmak için kendilerine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Sakarya'nın tarım, sanayi ve turizm potansiyeline ilişkin bilgi veren, belediyenin yaptığı çalışmalarını anlatan Yüce de iş birliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Yüce, savaşın bitmesi için dua ettiklerini ve destek verdiklerini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız savaşın barış haline dönmesi için görüşmeler yapıyor. Dolayısıyla savaşın bir an evvel bitmesini, her iki ülkenin de barış içinde bağımsızca yaşamalarını arzu ediyoruz." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

- Vasyl Bodnar: - "İnanıyorum ki Türkiye'nin de destekleri sayesinde en yakın zamanda barışa kavuşacağız ve savaştan önceki hale döneceğiz, iş birliğimizi devam ettireceğiz"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

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