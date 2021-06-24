YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri"ni kazanan firmalar belli oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri"ni kazanan firmalar belli oldu

24.06.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri"ni kazanan firmalar belli oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye'nin ihracat hacminin artmasına ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan firmalar açıklandı.

Çevrim içi düzenlenen "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri" töreninin açılışında konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yaşanan tüm olumsuz şartlara rağmen ihracat yapma başarısını gösteren ve Türkiye'nin ekonomisine ciddi katkıda bulunan firmaları ödüllendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

UTİB'in zorlu geçen 2020 yılını 1 milyar dolar ihracat rakamıyla geride bıraktığını hatırlatan Engin, bu başarının mimarı olan firmaları tebrik etti.

Türkiye tekstil sektörünün sadece pazar değil ürün çeşitlendiren bir konuma yükseldiğine dikkati çeken Engin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptığımız çalışmalarla Ar-Ge, tasarım ve inovasyon kültürünün ülkemizde yaygınlaşmasında önemli rolümüz oldu. Şimdi yeni rotamız ise sürdürülebilirlik. UTİB olarak sürdürülebilirlik konusunu sürekli gündemde tutmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda atım atan ve başarılı olan firmalarımızı gördükçe de ayrıca mutlu oluyoruz ancak bu sadece birkaç firmanın değil sektörün tamamını ilgilendiren bir konu. Çünkü AB ile ticari ilişkilerimizde bu konu sürekli karşımıza çıkarılacaktır."

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp ise "Pandemi ve Ekonomi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından "gümüş", "bronz", "altın" ve "platin" kategorilerinde ödül almaya hak kazanan 49 firmanın isimleri ilan edildi. 68 firma ise ihracat başarı sertifikasına layık görüldü. Ayrıca, birliğe bağlı firmalar arasında Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları AŞ, geçen yıl en çok ihracat yapan firma olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Gazetecilik Başarı Ödülleri" sahiplerini bulduBursa Gazeteciler Cemiyetinin "Gazetecilik Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri"ni kazanan firmalar belli oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri"ni kazanan firmalar belli oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri"ni kazanan firmalar belli oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri"ni kazanan firmalar belli oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri"ni kazanan firmalar belli oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri"ni kazanan firmalar belli oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri"ni kazanan firmalar belli oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri"ni kazanan firmalar belli oldu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 24 Haziran Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:28
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Perşembe

Arzu Eczanesi
Nilufer
Arzu Eczanesi
Nilufer
Arzu Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.