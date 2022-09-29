Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı açıldı

İZMİR (AA) - 6. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı (PET İZMİR 2022) kapılarını açtı.

İzmir'de 2 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuara 227 firma katılıyor.

Organizasyonu düzenleyen TEMA Fuarcılık'ın Genel Müdürü Aykut Karslı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sektörde Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük fuarını düzenlediklerini söyledi.

Ziyaretçilerin evcil hayvanları için yüzlerce çeşit ürünü fuarda bulabileceğini ifade eden Karslı, fuar boyunca birbirinden farklı yarışmalar ve eğitimler düzenleneceğini dile getirdi.

Karslı, 12 farklı ülkeden 17 yabancı firmanın fuara katıldığını sözlerine ekledi.

Fuarda evcil hayvanlara yönelik mama, sağlık ürünleri, kedi kumu, bakım ve kozmetik ürünleri, dekorasyon malzemeleri, tekstil ürünleri, aksesuar ve oyuncaklar yer alıyor.

Organizasyonda "en şişman", "en asık suratlı", "sahibine en çok benzeyen", "en karizmatik" gibi kedi yarışmaları düzenlenecek.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinin de bir gösteriyle katılacağı fuar, 11.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.