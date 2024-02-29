Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un tacizci kabusu! Mehdi olduğunu iddia etti, evinin önüne gitti "Sevgilinden ayrıl, evlenelim"

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un başı bir tacizci ile dertte. Show Ana Haber'de yer alan habere göre Uluğ'a "Evlenelim" mesajları atan tacizci işi şarkıcının sevgilisine kadar vardırdı. Hatta evinin önüne gitti. Derya Uluğ polisi arayınca da gözaltına alındı.
Ünlü şarkıcıya taciz mesajları attı, sevgilisini tehdit etti. Yetmedi, kapısına dayandı. Mehdi olduğunu iddia eden o tacizci gözaltına alındı.
O kişi Derya Uluğ'un erkek arkadaşı Asil Gök'e ulaştı. "Ben mehdiyim. Derya Uluğ'dan ayrıl" diyerek tehdit etti.
Gök, şikayet edeceğini söylese de tacizcinin umrunda bile olmadı. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.
Bir tacizci sosyal medya hesabından ünlü sanatçı Derya Uluğ'a sürekli mesaj atıp onu rahatsız ediyordu. Aşık olduğunu, evlenmek istediğini ve onunla ilişki yürütebilecek özgüvene sahip olduğunu söylüyordu.
Hatta sevgilisi Asil Gök'ten de ayrılmasını istedi. Tacizlerin ardı arkası kesilmiyordu. Derya Uluğ onu engellese de sahte hesaplarla taciz devam etti.