Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un tacizci kabusu! Mehdi olduğunu iddia etti, evinin önüne gitti "Sevgilinden ayrıl, evlenelim"

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un başı bir tacizci ile dertte. Show Ana Haber'de yer alan habere göre Uluğ'a "Evlenelim" mesajları atan tacizci işi şarkıcının sevgilisine kadar vardırdı. Hatta evinin önüne gitti. Derya Uluğ polisi arayınca da gözaltına alındı.



