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Ünlü şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü kocaman oldu

21.07.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden biri olan Nilüfer'in Reha Muhtar ile Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı, büyüdü ve kocaman bir genç kız oldu. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı'nın annesiyle pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü şarkıcı Nilüfer, 'Dünya Dönüyor', 'Başıma Gelenler', 'Boşver', 'Kim Arar Seni', 'Mavilim', 'Çok Uzaklarda' ve 'Namussuz Akşamlar' gibi şarkılarıyla Türk popunun unutulmaz isimlerinden biri olmayı başardı.

Ünlü şarkıcı, Reha Muhtar ile birliktelik yaşadığı dönemde uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bir evlat edinmişti. Henüz 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

Nilüfer ve kızı 6

İngiltere'de psikoloji okuduğu bilinen Ayşe Nazlı'nın annesi Nilüfer ile sosyal medyadaki pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. Son olarak Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile tatile çıktı. Usta sanatçının kızıyla yaptığı son paylaşım ilgi odağı oldu.

Nilüfer ve kızı 5

Anne kızın paylaşımına; 'Ne kadar güzelsiniz', 'Güzel anne ve şanslı kızı', 'Anne kız güzelliği budur' gibi yorumlar yapıldı.

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Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı artık 23 yaşında.

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Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu'nun anne kız kareleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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