Ünlü şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü kocaman oldu

Ünlü şarkıcı Nilüfer, 'Dünya Dönüyor', 'Başıma Gelenler', 'Boşver', 'Kim Arar Seni', 'Mavilim', 'Çok Uzaklarda' ve 'Namussuz Akşamlar' gibi şarkılarıyla Türk popunun unutulmaz isimlerinden biri olmayı başardı.

Ünlü şarkıcı, Reha Muhtar ile birliktelik yaşadığı dönemde uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bir evlat edinmişti. Henüz 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

İngiltere'de psikoloji okuduğu bilinen Ayşe Nazlı'nın annesi Nilüfer ile sosyal medyadaki pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. Son olarak Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile tatile çıktı. Usta sanatçının kızıyla yaptığı son paylaşım ilgi odağı oldu.

Anne kızın paylaşımına; 'Ne kadar güzelsiniz', 'Güzel anne ve şanslı kızı', 'Anne kız güzelliği budur' gibi yorumlar yapıldı.

Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı artık 23 yaşında.

Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu'nun anne kız kareleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.