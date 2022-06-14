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Uşak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

14.06.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-İzmir kara yolu Corum Köyü yakınlarında B.M'nin (58) kullandığı 31 AGF 614 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Akçam'a (18) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Akçam, Banaz Devlet Hastanesine ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan sürücü B.M'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Uşak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

Uşak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

Uşak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

Uşak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

Uşak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

Uşak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

Uşak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

Uşak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

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