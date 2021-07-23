Valentin Eysseric Kasımpaşa’da

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa’da transferler devam ediyor. Son olarak forvet Umut Bozok’u kadrosuna katan lacivert-beyazlılar, bu kez de İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giymiş olan Valentin Eysseric’i renklerine bağladı.

Sağlık konrtolünden geçen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tecrübeli futbolcu, daha önce Monaco, Saint-Etienne, Nice, Nantes, Hellas Verona ve Fiorentina takımlarının formasını giydi. Son olarak görev yaptığı Fiorentina’da ise Eysseric, 18 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.