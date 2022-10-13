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Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

13.10.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aralarında olduğu heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Vali Şahin, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Cumhuriyete uzanan yolda, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde tarihi bir misyon üstlenerek ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milli mücadeleye verdiği olağanüstü destekle, bir milletin yeniden doğuşuna şahitlik eden Ankara'nın 99 yıllık hikayesi, ülkemizin ulaştığı başarının da adeta bir göstergesidir. Kurtuluş Savaşı yıllarında 21 bin nüfuslu küçük bir Anadolu şehri olan Ankara, bugün yaklaşık altı milyonluk nüfusu, planlı altyapısı, muntazam yolları ve çağdaş mimarisiyle dünyanın sayılı başkentlerinden biri haline gelmiştir.

Türkiye'nin siyasi yönetim merkezi olmasının yanı sıra organize sanayi bölgeleri, üniversiteleri, teknokentleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle, ticaretin, sanayinin, bilimin, teknolojinin, turizmin, tarımın da başkenti olarak yarınlara güvenle yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle gösterdiğiniz hedeflere ulaşmada öncü rolünü sürdürerek, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlamaya devam edecektir. Ruhun şad olsun."

Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

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