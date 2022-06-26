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Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

26.06.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

Adıyaman Valisi Mahmit Çuhadar'ın makam aracı, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın oğlu Muhammed Eymen Kılıç'ın (6) sünnet arabası oldu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Muhammed Eymen için sünnet töreni düzenleneceğini öğrenince makam aracının sünnet arabası yapılması talimatını verdi. Türk bayrağı ve kırmızı-beyaz balonlarla süslenen makam aracı, Muhammed Eymen'i Musalla Mahallesi'ndeki evinden alarak, sünnet töreninin yapılacağı düğün salonuna getirdi.

Törene, Kılınç ailesinin yanı sıra Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, kentte görev yapan jandarma ve emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çuhadar, gazetecilere, Muhammed Eymen'in sünnet töreninde olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Çuhadar, "Ben her zaman ifade ediyorum, şehit evlatları, yakınları ve aileleri bizim en değerlilerimiz, başımızın tacı, boynumuzun borcu, onların her daim yanlarındayız. Bugün makam aracımızı Muhammed Eymen'imize sünnet aracı yaptık ondanda ayrıca gurur duyuyorum." diye konuştu.

Şehit eşi Ceyda Kılınç ise buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Kılınç, "Ben biliyorum ki eşim yanımızda, her ne kadar biz görmesek de o bizi görüyor, emanetine her zaman sonuna kadar sahip çıkacağız herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Şehidin babası Tayyar Kılınç da oğlunun emanetini sünnet ettirmenin mutluğunu yaşadığını ve gururlu olduğunu ifade etti.

Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

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