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Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

28.07.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Şerefiye Mahallesi'ndeki apartmana operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 15 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Van apartman operasyon

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