İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Şerefiye Mahallesi'ndeki apartmana operasyon düzenledi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartman da, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

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